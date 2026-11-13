FOTO: Piden 14 años y medio para el acusado de apuñalar a dos mujeres en Palermo en 2020

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El fiscal general Nicolás Amenotti ha solicitado una pena de 14 años y seis meses para el hombre acusado de apuñalar a dos mujeres en noviembre de 2020, en un estudio de danzas en el barrio porteño de Palermo.

Según reporta el portal Fiscales, Sebastián Villarreal debe ser considerado penalmente responsable por la tentativa de femicidio en el caso de Julieta Antón y por el intento de homicidio simple en relación a Sofía Bovino, la otra víctima.

El 10 de noviembre de 2020, Villarreal se trasladó al estudio "El Club de Danza", situado en la avenida Federico Lacroze 2.090, desde su hogar en la localidad bonaerense de Berisso, donde aguardó la llegada de Antón.

En ese momento, aún estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19, por lo que Villarreal permanecía en la vereda mientras Antón ingresaba al estudio. Al pedir pasar al baño, esperó a que la profesora pasara y, al intentar introducirla en la habitación, ella se resistió. En ese instante, el imputado sacó un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros.

Antón logró escapar y buscar ayuda, mientras Villarreal la perseguía con el arma en alto. La joven alcanzó la recepción y se refugió con la dueña del local, quien le pidió a Villarreal que detuviera la agresión. En medio de la confusión, ambas mujeres resultaron heridas mientras el agresor continuaba atacando a Antón.

El ataque fue presenciado por varios testigos, quienes intentaron intervenir y pedían que no hiriera más a las víctimas, que ya presentaban múltiples cortes. Según el fiscal, "Villarreal les decía a todos que se alejaran o que las mataría a las dos".

La situación culminó cuando la policía, alertada por la situación, disparó a Villarreal en un muslo mientras él apuntaba el cuchillo hacia las víctimas. El auxiliar fiscal explicó que "no consumó la muerte gracias a la intervención de los particulares y la policía", y recordó que en la mochila del acusado se halló un segundo cuchillo.

Como resultado del ataque, Antón sufrió heridas en la mano derecha, antebrazo izquierdo, cuero cabelludo y cara, mientras que Bovino fue agredida en la mano y antebrazo. Ambas mujeres tardaron meses en recuperarse y sufrieron diversas secuelas psicológicas.

La profesora relató que conoció a Villarreal durante la pandemia, en clases virtuales. Cuando se permitió la apertura de los locales, él se inscribió en los dos lugares donde ella trabajaba.

El fiscal general indicó que "el acusado padece una patología, pero no la que el Cuerpo Médico notificó, y esto no elimina su culpabilidad". Aclaró que aunque Villarreal tiene un trastorno de la personalidad, esto no significa que su juicio esté desviado.

"Sintió una cercanía hacia una persona que no era, depositó expectativas y, frente a una respuesta que no le gustó, al día siguiente cargó su mochila, tomó tres colectivos y fue a esperarla para atacarla", resumió el fiscal.