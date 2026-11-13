Scaloni reflexiona sobre errores tras la caída ante Uruguay en La Bombonera

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, subrayó los errores cometidos por su equipo en la derrota 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, afirmando que "hay cosas para corregir".

A pesar de la derrota, Scaloni elogió el esfuerzo del equipo: "El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo".

El entrenador comentó: "Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes".

A pesar de que los equipos rivales suelen adoptar una postura defensiva contra Argentina, Scaloni reconoció que Uruguay mostró valentía en su juego: "Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar".