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El tren sin vías que proponen para Córdoba: ¿cómo funciona el "Bondi Urbano Digital"?

El concejal Sergio Piguillem propone implementar en Córdoba un sistema de transporte eléctrico guiado por bandas magnéticas, similar al de Curitiba, con bajísima inversión en infraestructura.

13/11/2026 | 10:09Redacción Cadena 3

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El tren sin vías que circula por Curitiba.

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El concejal capitalino Sergio Piguillem (UCR) impulsa una innovadora propuesta para transformar el sistema de transporte masivo en la ciudad de Córdoba mediante la incorporación del "Bondi Urbano Digital" (conocido como BUD), un sistema de transporte 100% eléctrico y sustentable que ya funciona con éxito en Curitiba, Brasil.

En diálogo con Cadena 3, el edil explicó que se trata de un "tren sin vías" que no requiere costosas obras de infraestructura ni adaptaciones complejas en las calles. "No necesita rieles ni estructuras pesadas. Funciona sobre bandas magnéticas que se colocan dos o tres por cuadra en el carril designado, y utiliza el asfalto existente", detalló, aclarando que solo se requeriría un plan de bacheo en las avenidas troncales donde circule.

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Cómo funciona y cuál es su objetivo

Capacidad: puede trasladar a más de 300 pasajeros por unidad.

Sin emisiones: es un vehículo 100% eléctrico, con 0% de emisiones contaminantes.

Sincronización semafórica: al contar con tecnología digital, se conecta con la red de semáforos de la ciudad para garantizar "onda verde" y agilizar la circulación.

Rol complementario: Piguillem aclaró que no busca reemplazar a los colectivos tradicionales, sino funcionar como un complemento para las grandes troncales, optimizando los corredores de transporte masivo de forma similar a los carriles exclusivos.

Inversión y viabilidad

Ante las dudas sobre el costo económico para una ciudad con restricciones presupuestarias, el dirigente señaló que la inversión inicial es "muy baja" en comparación con alternativas como un subterráneo o el proyecto histórico del ferrourbano, y que su implementación estaría integrada dentro de un nuevo proceso de licitación internacional para todo el sistema de transporte local.

"Pensar en un subte o un monorriel implica un proceso de infraestructura tremendo y sumamente oneroso para una ciudad quebrada. Este sistema digital requiere una intervención mínima y representa un salto de calidad que Córdoba ya supo dar en otras décadas", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué propone Sergio Piguillem? Impulsa la incorporación del "Bondi Urbano Digital" (BUD), un transporte 100% eléctrico y sustentable.

¿Quién es el promotor de esta iniciativa? El concejal capitalino Sergio Piguillem de la UCR.

¿Cuándo se implementaría? La implementación se integraría dentro de un nuevo proceso de licitación internacional para el sistema de transporte local.

¿Dónde se ha utilizado exitosamente este sistema? En Curitiba, Brasil.

¿Por qué es viable esta propuesta? La inversión inicial es "muy baja" en comparación con otras alternativas costosas como un subterráneo.

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