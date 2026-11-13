"Entregue a su hijo": el llamado clave al padre para lograr la detención del asesino del repartidor

La detención del presunto autor material del crimen de Mauro Darío Quinteros (40), el repartidor asesinado de un balazo en el pecho en barrio Alta Córdoba, tuvo capítulos dignos de un thriller policial.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, relató el detrás de escena del operativo y la llamada clave que mantuvo con el padre del adolescente de 17 años para lograr su entrega voluntaria.

La investigación, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez junto a la División Homicidios y la Dirección General de Investigaciones Criminales (Robo y Hurto), incluyó más de cinco allanamientos simultáneos durante la madrugada entre los barrios General Savio e Ituzaingó.

"En uno de los domicilios encontramos la moto, pero no al sospechoso, cuyas iniciales son A.T. Alguien nos sugirió que lo tenía el padre. Conseguí el teléfono, lo llamé y no dudé un segundo", relató el funcionario.

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La negociación con el padre y la espera en Jefatura

El ministro describió el tenor de la conversación con el progenitor, identificado como Alberto, a quien notó "visiblemente quebrado" al otro lado de la línea. El despliegue en la calle era total, con grupos tácticos del ETER, Infantería y divisiones especiales listas para continuar los procedimientos.

"Le dije: 'Alberto, entregue a su hijo, porque lo vamos a encontrar. Estamos allanando y eso va a ser una situación bastante más violenta para usted y para su familia'. Le recomendé que se entregara y le di Garantías personales de que iba a tener el tratamiento correspondiente", detalló Quinteros.

Ante la recomendación y la presión del cerco policial, el padre accedió con una condición: que el propio ministro lo recibiera. Pasadas las tres de la mañana, Quinteros —acompañado por la cúpula policial— aguardó en la puerta de la Central de Policía. El menor llegó acompañado por su padre y se entregó de manera formal.

Los datos clave

La llamada a la pareja de la víctima: cerca de las 3:00 de la madrugada, tras confirmarse la presentación del menor, el ministro se comunicó personalmente con Verónica, la pareja de Mauro Quinteros, a quien había visitado horas antes, para informarle que el presunto tirador ya estaba a disposición de la Justicia.

Antecedentes: el adolescente de 17 años cuenta con registros previos por amenazas y abuso de armas, lo que evidencia una escalada previa de violencia.

El arma homicida y el cómplice: en la charla con el padre, el ministro constató que el arma utilizada —una pistola calibre 22— fue descartada en las inmediaciones del lugar del hecho. Desde la cartera de Seguridad emitieron un pedido formal a los vecinos de la zona de Góngora y General Paz para que aporten datos si la encontraron.

En paralelo, continúa la intensa búsqueda del cómplice que manejaba la motocicleta durante el asalto mortal.

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