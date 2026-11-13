Gen Z transforma el diseño de interiores con colores y texturas únicas

La llegada de cada nueva generación trae consigo cambios significativos en el mundo del diseño de interiores. Mientras que los boomers optaron por elementos tradicionales, como cortinas hasta el suelo y muebles combinados, los millennials introdujeron un enfoque más moderno, caracterizado por paletas de colores neutros y piezas de estilo mid-century. Ahora, es el turno de la Generación Z, que está revolucionando el concepto de diseño de interiores, y los expertos están completamente a favor de esta transformación.

Los espacios similares a salas de exhibición han quedado atrás. La Generación Z abraza el uso de colores, patrones y cualquier elemento de diseño que les permita expresar su personalidad a través de su hogar. "Es importante crear espacios que reflejen lo que amamos y nos hagan sentir cómodos", afirmó Suzanne Schultze, de Suzanne Schultze Interior Design.

Los expertos discuten las tendencias de diseño anticuadas que la Generación Z está dejando atrás y qué las está reemplazando. Uno de los cambios más notables es el adiós a la iluminación de techo exclusiva, conocida como "La Gran Luz". En su lugar, la Generación Z opta por la iluminación ambiental o en capas, que resulta más cálida y menos estéril. "La iluminación de techo debería utilizarse solo para tareas, así que para entretener y relajarse, es mejor usar lámparas de mesa y apliques de pared para crear un ambiente acogedor", recomendó Schultze.

Además, la Generación Z ha decidido dejar de lado las paletas de colores completamente neutras. Los diseñadores coinciden en que esta generación se encuentra a la vanguardia de interiores audaces y eclécticos. "Las mezclas eclécticas son siempre las más difíciles de armonizar, y nos estamos divirtiendo mucho con la confianza que la Generación Z nos brinda para crear una expresión que resuene con sus corazones auténticos", comentó Jill Tran, de Tran + Thomas Design Studio.

En lugar de buscar muebles que se ajusten a un espacio existente, la Generación Z prefiere elegir piezas que aman, incluso si son más atrevidas, y luego adaptar el resto del espacio a su alrededor. "Me encanta una hermosa habitación neutral, pero si sigues volviendo al sofá verde, vale la pena preguntarse si realmente prefieres el beige o simplemente te sientes más cómodo comprándolo", sugirió Danielle Domingues, de Collins Co. Interiors.

Otra tendencia que ha cambiado es la idea de amueblar un espacio exclusivamente con piezas nuevas. La Generación Z no se conforma con menos que un hogar curado que refleje su unicidad, lo que significa que se toman el tiempo para buscar muebles de segunda mano que aporten valor. "Definitivamente ha habido un renacimiento del reciclaje entre la Generación Z, que se entusiasma por incorporar hallazgos vintage y antigüedades, especialmente piezas con historia", explicó Molly Torres Portnof, de DATE Interiors.

Sin embargo, esto no implica que todo deba ser vintage. Los expertos aconsejan encontrar el equilibrio adecuado entre lo viejo y lo nuevo. "Mezclar piezas de alta gama con hallazgos menos costosos cubiertos en telas lujosas y combinar piezas modernas con antigüedades. La Generación Z anhela un ambiente acogedor, no solo con colores profundos y ricos, sino también con objetos de viaje que tengan significado. Curar tus interiores con piezas nuevas y reliquias familiares es fundamental", agregó Schultze.

Los planos de planta abiertos, que alguna vez fueron muy apreciados, ahora son considerados un poco anticuados por la Generación Z. En su lugar, prefieren diseños que ofrezcan habitaciones separadas que aún fluyan entre sí. "Estamos alejándonos del plano de planta totalmente abierto y de la estética de granja, especialmente esas puertas de granero que estuvieron de moda durante tanto tiempo. Hay un regreso real a habitaciones con propósito y personalidad. El diseño de plano roto permite esa separación, manteniendo la conexión del hogar. No todas las habitaciones necesitan estar a la vista desde el momento en que entras por la puerta principal", comentó Jeanne Hayes, de Camden Grace Interiors.

Por último, los conjuntos de muebles a juego han estado fuera de moda durante un tiempo, pero la Generación Z ha llevado esto un paso más allá al mezclar piezas en tonos, tapicerías y texturas contrastantes. No hay elemento que esté completamente fuera de lugar, incluso si no coincide con nada más en el espacio. "Las personas más jóvenes están cada vez más cómodas comprando piezas que aman sin preocuparse tanto por si todo coincide. Un tocador que encontraste de segunda mano puede coexistir felizmente junto a una pieza tapizada nueva", dijo Domingues. "Tener algunos colores o acabados en común ayuda a unir todo, pero no hay razón para que todo provenga de la misma colección".