Operativo de seguridad para la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Con motivo de la final de la Primera Nacional 2026 entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, el Ministerio de Seguridad de Córdoba llevará a cabo un operativo integral de seguridad.

Este encuentro, que es crucial para definir el primer ascenso a la Liga Profesional, está programado para el domingo 15 de noviembre a las 17 en el Estadio Julio César Villagra.

Las labores de control comenzarán desde temprano, con inspecciones exhaustivas en las rutas de acceso a la provincia y patrullajes preventivos en las cercanías del estadio, asegurando el orden entre las aficiones de ambos equipos.

Las autoridades han establecido rutas específicas para la llegada de cada parcialidad. Los seguidores de Godoy Cruz deberán ingresar a la ciudad por la Ruta Nacional 36 y estacionar en el Club Deportivo Alberdi, ubicado en Arturo Orgaz y Doctor Emilio Coni, o en la Costanera Sur, entre los puentes Santa Fe y Cantón.

Por su parte, los simpatizantes de Tristán Suárez accederán a Córdoba a través de la Autopista Córdoba-Rosario y deberán estacionar en la Plaza Cisneros, en la intersección de 9 de Julio y Arturo Orgaz.

Las puertas del estadio abrirán a las 14. Para los aficionados de Godoy Cruz, el acceso se realizará a la Popular Norte por los portones 01, 02, 03 y 04, mientras que la Platea Cuéllar Alta estará habilitada por los portones 16 y 17.

Los hinchas de Tristán Suárez ingresarán a la Popular Preferencial mediante los portones 09 y 10 y a la Platea Heredia a través del portón 06.

El acceso al estadio exigirá la presentación del Documento Nacional de Identidad y la entrada, ya sea física o digital, en el marco del programa Tribuna Segura.

Las fuerzas de seguridad estarán atentas para decomisar cualquier elemento prohibido. Se aplicará una veda absoluta para el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia y objetos cortopunzantes, con controles rigurosos en cada uno de los filtros habilitados.