La película "Yo nena, yo princesa" de Eleonora Wexler se proyectará en el mes del orgullo

FOTO: La película protagonizada por Eleonora Wexler que es parte del mes del orgullo en cines.

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La cinta "Yo nena, yo princesa", que relata la experiencia de la primera niña trans en Argentina que consiguió su DNI a los 6 años, será exhibida en una sala de cine como parte del programa "Orgullo en el cine, otras formas de mirar".

A menos de una semana de la 35ª Marcha del Orgullo LGBT, la Sala Lúcida en el barrio porteño de Saavedra proyectará diversas obras relacionadas con la comunidad LGBTQ+.

En este contexto, la sala presentará el film inspirado en el libro homónimo. La película, que se filmó en 2021, cuenta con la actuación de Eleonora Wexler, quien interpreta a Gabriela Mansilla, la madre de Luana, en una historia real que muestra los desafíos que enfrentó la familia.

Gabriela Mansilla, quien es la madre de Luana, participará de la proyección y, al finalizar la película, ofrecerá una charla a los asistentes. En sus palabras, "Vamos a tener un intercambio y van a surgir cosas hermosas".

La relevancia de esta historia sigue vigente cinco años después de su estreno. Según Gabriela Mansilla, hay una necesidad de continuar visibilizando estas temáticas: "Es urgente y es importante que se siga hablando de este tema".

En un contexto donde se han reportado agresiones a infancias trans, Mansilla subraya la importancia de visibilizar la realidad de estas personas para brindarles protección y derecho a existir. Ella celebró la proyección continua de la película, expresando su deseo de que surjan conversaciones significativas entre los asistentes.

La trama de "Yo nena, yo princesa" narra la historia de Gabriela, madre de mellizos a quienes se les asignó el género masculino al nacer. Uno de ellos expresa desde temprana edad su deseo de ser una niña, lo que lleva a Gabriela a buscar ayuda profesional, aunque se encuentra con prejuicios y patologización en el proceso.

La película también aborda los conflictos familiares y las dificultades en el sistema educativo, así como la falta de políticas públicas que apoyen a las infancias trans. Con el respaldo de organizaciones de diversidad sexual y bajo la Ley de Identidad de Género en Argentina, Gabriela lucha por el reconocimiento de la identidad de Luana.