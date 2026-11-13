La industria metalúrgica de Rosario funciona al 40%: "Vienen dos o tres meses muy complejos"

FOTO: La metalurgia repuntó en el primer bimestre e igual la capacidad instalada no llegó ni a cerca de la mitad. La apertura importadora frenó la leve inercia. (Foto NA)

La actividad metalúrgica de Rosario atraviesa un escenario cada vez más complejo, con una caída sostenida de la producción y un deterioro en los niveles de utilización de las fábricas. Así lo advirtió Jorgelina Gonano, presidenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), al presentar un nuevo informe-balance del sector.

Según explicó a Cadena 3 Rosario, actualmente funcionan apenas cuatro de cada diez máquinas disponibles, cuando en mediciones anteriores estaban operativas seis de cada diez. «Yo decía: bueno, este será el piso. Evidentemente no es el piso, seguimos en caída, seguimos muy complicados», reconoció. En paralelo, mencionó que a nivel nacional ya se perdieron cerca de 29.000 puestos de trabajo, una cifra que refleja el impacto de la crisis sobre el entramado productivo y las familias.

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Ante este panorama, reclamó medidas que permitan sostener a las empresas durante los próximos meses. Si bien reconoció que la reducción de la carga impositiva es un reclamo histórico, consideró que actualmente la prioridad pasa por conseguir financiamiento. «Ya ni te voy a decir la baja de impuestos, porque ya a esta altura, pero por lo menos financiamiento para poder cruzar del otro lado del río, para poder por lo menos transitar los dos o tres meses que vienen, que son muy complejos», planteó. También anticipó dificultades para el cierre del año y el comienzo de 2027, por la caída de la actividad y las obligaciones vinculadas con el pago de aguinaldos y vacaciones del personal.

La titular de AIM defendió la capacidad productiva de las industrias y sostuvo que el sector debe ser considerado parte de la solución económica. «Nosotros hoy tenemos industrias que están capacitadas para tener una mejor producción, podemos competir. Necesitamos reglas de juego claras», afirmó. En ese sentido, describió la incertidumbre que enfrentan las empresas al momento de planificar inversiones: «Si vamos a comprar una máquina, tenemos que pensar que en dos o tres meses la vamos a tener instalada. ¿Y qué fabricamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vende acá para adelante?». Para Gonano, la reactivación del mercado interno resulta fundamental, no solamente para la metalurgia, sino también para otras actividades que atraviesan dificultades.

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En esa línea, señaló que la crisis se extiende al comercio y la construcción, entre otros sectores. Tras una reunión con distintas entidades empresariales en Rosario, indicó que encontraron problemáticas comunes vinculadas con la caída de la actividad, la presión impositiva y el costo de los servicios. Por ese motivo, buscan coordinar reclamos para conseguir respuestas de las autoridades. «Si vamos solos por ahí no nos escucha. Si vamos todos juntos, a lo mejor puede ser que alguien diga: bueno, che, ahora vienen todos», expresó.

Por último, identificó a las importaciones como otro factor que afecta a distintas ramas industriales, aunque aclaró que no son la única causa del retroceso.

«No es solamente la importación, es la importación más la baja de actividad, más la presión impositiva, más que no tenemos financiamiento. Entonces es un combo», sintetizó.

Informe de Agostina Meneghetti.