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Continúa la búsqueda del operario de MetroGAS desaparecido tras la explosión en Lanús

Su familia desmintió que haya sido encontrado y confirmó que sus pertenencias quedaron dentro de su vehículo, cerca del lugar del siniestro.

14/11/2026 | 19:59Redacción Cadena 3

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Continúa la búsqueda del operario de MetroGAS desaparecido tras la explosión en Lanús.

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La búsqueda de Marcelo García, el operario de MetroGAS de 47 años desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada, continúa mientras su familia reclama información sobre su paradero.

El trabajador salió de su casa el viernes por la mañana, como cualquier otro día, para dirigirse a la obra de renovación de la red de gas en la que prestaba servicios. Desde entonces, sus allegados no volvieron a tener noticias de él.

Tras la explosión que sacudió la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, comenzaron a circular versiones que indicaban que García había sido encontrado con vida. Sin embargo, sus familiares desmintieron esa información y confirmaron que continúa desaparecido.

La denuncia ya fue formalizada en una comisaría de Lanús y los allegados esperan novedades sobre las tareas de búsqueda.

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Sus pertenencias quedaron dentro del vehículo

La familia relató que comenzó a preocuparse cuando tomó conocimiento de la explosión a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por el tipo de trabajo que realizaba García, sospecharon que podía encontrarse en el lugar del siniestro.

“Él salió a trabajar como todos los días. Cuando nos enteramos de la explosión por las redes y los noticieros, pensamos en él por el tipo de trabajo que hace. Empezamos a llamarlo y después nos enteramos de que estaba ahí”, contó un familiar.

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Uno de los datos que genera mayor preocupación es que sus pertenencias personales permanecen dentro de su automóvil, que quedó estacionado en las inmediaciones de la zona afectada.

“Eso es lo único que sabemos. Está desaparecido”, agregó el allegado.

La familia estuvo presente en el lugar de la explosión y destacó la colaboración de los bomberos y de la Policía, que tomaron sus datos para comunicarles cualquier novedad.

La investigación por la explosión en Remedios de Escalada

Mientras continúa la búsqueda del operario, la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades por el siniestro.

La explosión se produjo luego de que una máquina tuneladora que trabajaba en una obra de renovación de la red de gas dañara una cañería y provocara un escape de grandes dimensiones.

En el marco de la causa, la Fiscalía N° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de MetroGAS. Los investigadores buscan establecer si existieron fallas en los protocolos de emergencia y demoras en la comunicación del incidente.

Lectura rápida

¿Quién es el desaparecido?
El desaparecido es Marcelo García, un operario de MetroGAS de 47 años.

¿Qué ocurrió?
Una explosión en Remedios de Escalada provocó la desaparición de García.

¿Cuándo salió de su casa?
Salió el viernes por la mañana antes de la explosión.

¿Dónde se produjo la explosión?
La explosión ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

¿Por qué está desaparecido?
Está desaparecido tras la explosión, y su familia no ha tenido noticias desde entonces.

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