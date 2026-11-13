FOTO: Tragedia en Remedios de Escalada: un fallecido y varios heridos tras explosión de gas

Buenos Aires, 13 de noviembre -- El Municipio de Lanús ha confirmado el deceso de una persona debido a la explosión y posterior incendio ocurridos en Remedios de Escalada. Este trágico evento dejó también un total de 30 heridos, de los cuales siete se encuentran en estado grave, y dos personas están desaparecidas.

"Los heridos fueron trasladados por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: siete de ellos de gravedad (seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López); trece permanecen en observación y diez ya fueron dados de alta," indicó el Municipio en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Asimismo, se anunció que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas en relación con el incidente.

"Todos los vecinos de la zona han sido evacuados. El fuego está controlado, pero aún estamos esperando que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y llevar a cabo una evaluación integral de los daños," agregaron las autoridades.

El gobierno local mencionó que a las 10:52 recibieron la alerta del suceso a través del Sistema de Emergencias Municipal, el cual notificó sobre una explosión provocada por una fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Posteriormente, se activó el Protocolo de Emergencias, y se movilizó personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús.

"La información recabada sugiere que en el lugar trabajaba una empresa tercerizada contratada por MetroGAS, llamada Exgadet, que realizaba tareas de renovación de redes. Durante una de estas maniobras, una máquina tuneladora dañó el caño de la red de distribución," explicaron las autoridades.

"Según declaraciones de un vocero de MetroGAS, la rotura del caño ocurrió a las 9:44, más de una hora antes de la explosión," subrayaron.