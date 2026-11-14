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Explosión en Remedios de Escalada: vecinos denuncian falta de asistencia y reclaman respuestas

Tras el incendio que dejó un muerto y decenas de heridos, los vecinos relataron cómo vivieron la explosión y cuestionaron la respuesta de las autoridades y de la empresa.

14/11/2026 | 19:43Redacción Cadena 3

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Explosión en Remedios de Escalada: vecinos denuncian falta de asistencia y reclaman respuestas

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Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) — Residentes de Remedios de Escalada han expresado su descontento por la falta de información y asistencia que recibieron durante la explosión e incendio que ocurrió el viernes en la localidad bonaerense. Además, han reclamado respuestas por los daños causados en viviendas y comercios.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, un hombre, identificado como Marcelo García, de 47 años y empleado de Metrogas, permanece desaparecido desde el momento del siniestro.

La propietaria de un colegio situado a dos cuadras de la explosión, en la calle Beltrán al 300, indicó que debieron evacuar a los alumnos por su cuenta al percatarse de la presencia de humo. "A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos", afirmó.

Además, cuestionó que no se presentaran representantes de Defensa Civil, la Policía o de la empresa distribuidora de gas para advertir sobre el peligro que representaba la situación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?
Se produjo una explosión y un incendio que dejó un muerto y numerosos heridos.

¿Quién está desaparecido?
Un operario de Metrogas, Marcelo García, de 47 años, permanece desaparecido.

¿Qué reclaman los vecinos?
Demandan respuestas y asistencia por los daños en viviendas y comercios tras la explosión.

¿Cómo evacuaron los alumnos del colegio?
La dueña del colegio evacuó a los alumnos por su cuenta, sin información oficial.

¿Qué dijeron sobre la respuesta de las autoridades?
Los vecinos criticaron la falta de presencia de Defensa Civil y la Policía en el lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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