Cadena3 en el regreso del Turismo Carretera al Autódromo de Río Cuarto

Después de 14 años, el Turismo Carretera de la ACTC Argentina, volvió a Río Cuarto y todos los equipos ya están instalados en el remodelado trazado para comenzar este sábado con los entrenamientos y la clasificación, ante una multitud que ya se instaló para vivir otra fiesta del “TC”.

Cadena3 Argentina, en el lugar de los hechos como es habitual en cada presentación del Turismo Carretera, está en Río Cuarto para contar en detalles y a cada momento, la segunda visita de la “Categoría de la Patria” a Córdoba. Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, brindó detalles de las obras en el autódromo para el arribo del TC.

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La actividad programada del Turismo Carretera para este sábado en Río Cuarto, prevé dos entrenamientos, a las 10:00 y 12:00 horas, mientras que desde las 16:00 será la penúltima clasificación de la temporada, para ordenar las tres series del domingo que serán a las 10:00, 10:30 y 11:00, en tanto que la final, el “Gran Premio Shell” será desde las 14:00 horas, a 25 vueltas o 50’ de duración.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto.