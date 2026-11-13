Lluvias intensas y viento fuerte en Córdoba: qué dice el pronóstico para las próximas horas

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba advirtió que Córdoba capital y el área metropolitana podrían registrar tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. La inestabilidad se extendería desde las 15 de este viernes 13 hasta las 10 del sábado 14 de noviembre, con los fenómenos más intensos durante la noche y la madrugada.

Según el informe provincial difundido este viernes, la probabilidad de tormentas en la región metropolitana se ubica entre el 70% y el 100%.

El Observatorio estimó acumulados de 40 a 50 milímetros, con registros de 60 a 70 milímetros en algunos sectores. La lluvia podría caer a un ritmo de 30 a 50 milímetros por hora y superar ese valor de forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en el norte y el noroeste del área metropolitana.

Las ráfagas llegarían del sur y del suroeste, con velocidades de 70 a 90 km/h. El sur y el sudoeste de la ciudad podrían recibir los vientos más intensos. La probabilidad de caída de granizo es moderada, del 30% al 50%.

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• Avisos del SMN para el sur y el sudeste provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes y severas, con lluvias intensas, ráfagas y granizo. Entre los departamentos alcanzados parcialmente por distintos avisos figuran General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Tercero Arriba y Unión.

Los avisos se emitieron a partir de tormentas detectadas por los radares meteorológicos y tienen una vigencia de entre una y dos horas desde su emisión.

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• Qué hacer durante las tormentas

- Permanecer en un edificio cerrado y alejarse de puertas y ventanas.

- Retirar o asegurar los objetos que el viento pueda arrastrar.

- Evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles.

- Mantenerse lejos de las zonas inundables y evitar circular por calles anegadas.

- Desenchufar los electrodomésticos antes de que entre agua y mantenerse lejos de los artefactos eléctricos. Si ingresa agua a la vivienda, cortar la electricidad solo si se puede acceder al tablero sin pisar superficies mojadas.

- Buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.

- Salir del agua y alejarse de ríos, lagunas, playas y piletas mientras dure la tormenta.