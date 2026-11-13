¿Es útil remojar los platos antes de lavar? Expertos aclaran la duda

La discusión sobre si es conveniente o no remojar los platos antes de lavarlos es un tema recurrente en muchos hogares. Según los especialistas del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, la respuesta no es tan sencilla como parece. En términos generales, la decisión depende del tipo de suciedad que se enfrente y, más importante aún, del tiempo que se deje en remojo.

La mayoría de los consejos que se ofrecen se centran en el lavado a mano, no en el uso del lavavajillas. En la mayoría de los casos, no es necesario fregar o remojar los platos antes de colocarlos en el lavavajillas. Simplemente raspar los restos de comida es suficiente antes de introducir los utensilios en el aparato.

Sin embargo, para quienes no cuentan con un lavavajillas, o cuando se trata de elementos como ollas y sartenes que no se pueden lavar en este tipo de máquinas, este artículo ofrece orientaciones sobre si el remojo realmente ayuda a eliminar residuos difíciles o si, por el contrario, es un paso innecesario al lavar a mano.

Los expertos han indicado que remojar los platos puede, en efecto, ahorrar tiempo. Aunque algunos piensen que se trata de una forma de procrastinación, el remojo puede ser útil, especialmente cuando se lidia con alimentos pegados o resecos. Permitir que el agua suavice los residuos difíciles antes del lavado reduce la necesidad de frotar con fuerza y ayuda a preservar los platos, utensilios, esponjas y cepillos de limpieza.

En el Cleaning Lab, se reciben numerosas consultas de lectores y personal, y la discusión sobre el remojo no es tan clara como se podría suponer. La clave está en entender cuándo y cómo hacerlo para que resulte efectivo.