Robert Pattinson y Nicholas Hoult, en la carrera por ser el nuevo James Bond

FOTO: Aseguran que ya encontraron al actor que interpretará a James Bond en la nueva película.

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La expectativa por conocer al próximo James Bond en la nueva película dirigida por Denis Villeneuve se intensifica, ya que recientes informes indican que dos actores reconocidos de Hollywood han realizado pruebas de cámara para el icónico papel.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, los actores británicos Robert Pattinson —famoso por su actuación en La Odisea de Christopher Nolan y su amplia carrera en cine— y Nicholas Hoult —quien cuenta con una sólida trayectoria en televisión y cine— han sido considerados para interpretar al legendario Agente 007.

El periodista estadounidense Matt Belloni ha revelado que la productora ya tiene un candidato preferido y está contemplando avanzar en su decisión. Belloni también mencionó que Pattinson y Hoult fueron convocados debido a que los otros tres actores en la lista —Jack O'Connor, Jack Lowden y Callum Turner— no lograron satisfacer las expectativas de Amazon, lo que llevó a la búsqueda de nombres más reconocidos para asegurar un éxito en taquilla.

Aparentemente, Robert Pattinson se posiciona como el favorito, con una ventaja considerable en la contienda por convertirse en el nuevo James Bond.

Según las fuentes, Pattinson habría recibido una oferta más atractiva, que incluye un compromiso de solo tres películas para su audición, mientras que los otros finalistas tendrían que firmar un contrato para cuatro entregas. Belloni también subrayó que Pattinson representa una opción más lógica desde el punto de vista financiero, dado su atractivo en taquilla.

El director Denis Villeneuve tiene experiencia previa con Pattinson, ya que ambos trabajaron juntos en Dune III, lo que podría influir en su elección final.