Robert Pattinson y Nicholas Hoult, en la carrera por ser el nuevo James Bond
Los actores Robert Pattinson y Nicholas Hoult se sometieron a pruebas para ser el nuevo 007, mientras la productora evalúa su elección entre ellos.
FOTO: Aseguran que ya encontraron al actor que interpretará a James Bond en la nueva película.
Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La expectativa por conocer al próximo James Bond en la nueva película dirigida por Denis Villeneuve se intensifica, ya que recientes informes indican que dos actores reconocidos de Hollywood han realizado pruebas de cámara para el icónico papel.
Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, los actores británicos Robert Pattinson —famoso por su actuación en La Odisea de Christopher Nolan y su amplia carrera en cine— y Nicholas Hoult —quien cuenta con una sólida trayectoria en televisión y cine— han sido considerados para interpretar al legendario Agente 007.
El periodista estadounidense Matt Belloni ha revelado que la productora ya tiene un candidato preferido y está contemplando avanzar en su decisión. Belloni también mencionó que Pattinson y Hoult fueron convocados debido a que los otros tres actores en la lista —Jack O'Connor, Jack Lowden y Callum Turner— no lograron satisfacer las expectativas de Amazon, lo que llevó a la búsqueda de nombres más reconocidos para asegurar un éxito en taquilla.
Aparentemente, Robert Pattinson se posiciona como el favorito, con una ventaja considerable en la contienda por convertirse en el nuevo James Bond.
Según las fuentes, Pattinson habría recibido una oferta más atractiva, que incluye un compromiso de solo tres películas para su audición, mientras que los otros finalistas tendrían que firmar un contrato para cuatro entregas. Belloni también subrayó que Pattinson representa una opción más lógica desde el punto de vista financiero, dado su atractivo en taquilla.
El director Denis Villeneuve tiene experiencia previa con Pattinson, ya que ambos trabajaron juntos en Dune III, lo que podría influir en su elección final.
Lectura rápida
¿Quiénes son los actores en la competencia?
Robert Pattinson y Nicholas Hoult han sido seleccionados para las pruebas de cámara para el papel de James Bond.
¿Quién es el director de la nueva película?
La nueva película de James Bond será dirigida por Denis Villeneuve.
¿Qué información se tiene sobre la selección?
Se ha informado que Pattinson tiene una ventaja significativa y ha recibido una oferta más atractiva.
¿Por qué se descartaron a otros actores?
Los actores Jack O'Connor, Jack Lowden y Callum Turner no convencieron a la productora Amazon.
¿Cuál es la relación entre Pattinson y Villeneuve?
Pattinson y Villeneuve trabajaron juntos en Dune III, lo que podría favorecer su elección.
[Fuente: Noticias Argentinas]