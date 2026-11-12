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Caputo destacó la inflación núcleo de octubre: "Fue la más baja en 15 meses"

El ministro de Economía resaltó que el IPC núcleo avanzó 1,5%, mientras que la inflación general fue del 2,2%. También señaló que la variación interanual desaceleró por tercer mes consecutivo y atribuyó parte del resultado al cambio en el régimen de Zona Fría.

12/11/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

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Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los datos de inflación de octubre difundidos por el Indec y puso el foco en la evolución de la inflación núcleo, que registró una suba del 1,5%, la menor en 15 meses.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario resaltó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional aumentó 2,2% durante el décimo mes del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

“En octubre la inflación fue de 2,2% y la inflación núcleo de 1,5%, la más baja en 15 meses”, escribió Caputo.

El ministro detalló que el resultado mensual se descompuso en un incremento del 1,5% en la categoría núcleo, del 5,5% en los precios estacionales y del 2,9% en los regulados.

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Caputo destacó la desaceleración de la inflación núcleo

Uno de los principales aspectos que remarcó el titular de Economía fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados.

Según explicó, la variación mensual del 1,5% fue la más baja desde julio de 2025. Además, señaló que, con excepción de ese mes, no se había registrado un nivel tan reducido desde enero de 2018.

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También destacó que la media móvil de tres meses de la inflación núcleo alcanzó su registro más bajo desde enero de 2018.

El impacto del cambio en el régimen de Zona Fría

Caputo también hizo referencia a los factores que incidieron en el resultado de octubre. En particular, mencionó las modificaciones en el régimen de Zona Fría, que impactaron en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Ese componente había registrado una suba del 4,2% durante el mes, de acuerdo con el informe del Indec.

La eliminación de los descuentos por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas también fue señalada por el Gobierno de Córdoba como uno de los factores que impulsaron la inflación provincial, que llegó al 2,7% en octubre.

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La inflación interanual bajó por tercer mes consecutivo

Otro de los puntos destacados por el ministro fue la evolución de la variación interanual del IPC, que se ubicó en el 33,1% y registró una desaceleración por tercer mes consecutivo.

En el desglose por categorías, la inflación núcleo acumuló un aumento interanual del 30,7%, mientras que los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados avanzaron 43,7%.

Por último, Caputo destacó el comportamiento de algunos rubros específicos. Entre las divisiones con menor variación interanual mencionó a Prendas de vestir y calzado, que registró un incremento del 10% respecto de octubre de 2025.

Lectura rápida

¿Qué datos destacó Luis Caputo sobre la inflación de octubre?
Resaltó que la inflación fue del 2,2% y la inflación núcleo del 1,5%, la más baja en 15 meses.

¿Quién es el responsable de la información sobre inflación?
El responsable es el ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Cuándo se publicaron estos datos?
Los datos fueron difundidos en octubre de 2025.

¿Dónde se mencionan los cambios en el régimen de Zona Fría?
Se mencionan en el contexto de su impacto en la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

¿Por qué la inflación interanual es significativa?
La inflación interanual se ubicó en 33,1% y bajó por tercer mes consecutivo, lo que indica una desaceleración.

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