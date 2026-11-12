Caputo destacó la inflación núcleo de octubre: "Fue la más baja en 15 meses"

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los datos de inflación de octubre difundidos por el Indec y puso el foco en la evolución de la inflación núcleo, que registró una suba del 1,5%, la menor en 15 meses.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario resaltó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional aumentó 2,2% durante el décimo mes del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

“En octubre la inflación fue de 2,2% y la inflación núcleo de 1,5%, la más baja en 15 meses”, escribió Caputo.

El ministro detalló que el resultado mensual se descompuso en un incremento del 1,5% en la categoría núcleo, del 5,5% en los precios estacionales y del 2,9% en los regulados.

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EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ? El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ? La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018 ? El dato del mes se vió impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ? La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente ? Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026

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Caputo destacó la desaceleración de la inflación núcleo

Uno de los principales aspectos que remarcó el titular de Economía fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados.

Según explicó, la variación mensual del 1,5% fue la más baja desde julio de 2025. Además, señaló que, con excepción de ese mes, no se había registrado un nivel tan reducido desde enero de 2018.

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También destacó que la media móvil de tres meses de la inflación núcleo alcanzó su registro más bajo desde enero de 2018.

El impacto del cambio en el régimen de Zona Fría

Caputo también hizo referencia a los factores que incidieron en el resultado de octubre. En particular, mencionó las modificaciones en el régimen de Zona Fría, que impactaron en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Ese componente había registrado una suba del 4,2% durante el mes, de acuerdo con el informe del Indec.

La eliminación de los descuentos por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas también fue señalada por el Gobierno de Córdoba como uno de los factores que impulsaron la inflación provincial, que llegó al 2,7% en octubre.

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La inflación interanual bajó por tercer mes consecutivo

Otro de los puntos destacados por el ministro fue la evolución de la variación interanual del IPC, que se ubicó en el 33,1% y registró una desaceleración por tercer mes consecutivo.

En el desglose por categorías, la inflación núcleo acumuló un aumento interanual del 30,7%, mientras que los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados avanzaron 43,7%.

Por último, Caputo destacó el comportamiento de algunos rubros específicos. Entre las divisiones con menor variación interanual mencionó a Prendas de vestir y calzado, que registró un incremento del 10% respecto de octubre de 2025.