Falleció a los 48 años el director de BoJack Horseman, Michael John Roberts

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El reconocido animador y director canadiense Michael John Roberts, célebre por su participación en las series "Bojack Horseman", "TripTank" y "Final Space", falleció el miércoles 11 de noviembre a los 48 años debido a un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral.

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y The Hollywood Reporter, el director falleció rodeado de su familia en su hogar en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por sus seres queridos, quienes lo despidieron con un emotivo obituario en el que resaltaron su talento artístico y el profundo amor que sentía por su familia.

Roberts alcanzó su mayor reconocimiento con la exitosa serie de Netflix, Bojack Horseman, que narra la vida de un caballo antropomórfico en crisis existencial, lidiando con su pasado y su carrera en comedia infantil. El director participó en la dirección de varios episodios y en el desarrollo de la secuencia de apertura.

No fue su único éxito, ya que también dirigió y produjo la serie de sketches animados "TripTank" en Comedy Central. Además, participó en otras producciones como F Is for Family, Final Space y Strange Planet.

Michael John Roberts mostró un gran interés por el dibujo y la animación desde su infancia, lo que lo llevó a inscribirse en el Sheridan College en Ontario y a trabajar en diversas ciudades como Toronto, Nueva York y Londres, antes de establecerse en Los Ángeles a finales de los años noventa.