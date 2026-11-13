Polémica en la final de la Supercopa: indignación por un hincha que levantó a su bebé en la tribuna

FOTO: Indignación por un hincha que levantó a su bebé en la tribuna. (Foto: captura de TV)

Una imagen captada durante la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia generó una fuerte polémica en las redes sociales. La transmisión oficial del encuentro mostró a un hincha del equipo mendocino que sostenía a un bebé en brazos y lo levantaba por encima de su cabeza, con los brazos extendidos, mientras los simpatizantes festejaban en la tribuna el empate agónico de su equipo.

La escena se replicó rápidamente en distintas plataformas y despertó indignación entre los usuarios, que cuestionaron la decisión de llevar a un niño tan pequeño a un estadio y, especialmente, la forma en que fue alzado en medio de una multitud.

“Basta de romantizar estas cosas. Hacían 50 grados en Córdoba y este chabón lo llevó a la cancha. Dejalo con alguien o no viajes, pero a mí me parece una locura”, expresó un usuario en X al compartir el video.

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Basta de romantizar estas cosas, hacian 50 grados en Cordoba y este chabon lo llevo a la cancha. Dejalo con alguien o no viajes sino pero a mi me parece una locura. — Siguiendo al Fortín (@acaesveleez) November 13, 2026

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Otro comentario apuntó a los posibles riesgos para la salud del bebé: “Puede tener un ataque de calor, sus pequeños oídos se pueden lesionar. En serio hay gente desesperada por llamar la atención”.

Las críticas también incluyeron mensajes directos hacia el padre: “Pero no, amigo, llevá ese niño a su casa”, escribió otro usuario.

La captura de la transmisión muestra al hombre levantando al bebé por encima de su cabeza, mientras a su alrededor otros hinchas permanecen de pie y celebran el desarrollo del partido. La escena generó cuestionamientos sobre la responsabilidad de los adultos al momento de asistir a eventos masivos con bebés y niños pequeños.

Los usuarios hicieron hincapié en la exposición al calor, los niveles de ruido y la cantidad de personas que se concentran en las tribunas durante un encuentro de estas características.

La polémica se produjo durante la final disputada en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en Córdoba. Estudiantes se impuso por 3 a 2 ante Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

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