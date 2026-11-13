En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Polémica en la final de la Supercopa: indignación por un hincha que levantó a su bebé en la tribuna

La transmisión oficial del partido entre Estudiantes e Independiente Rivadavia captó a un padre sosteniendo a su pequeño por encima de su cabeza. La imagen se viralizó y generó fuertes críticas por la exposición del bebé al calor, el ruido y la multitud. 

13/11/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Indignación por un hincha que levantó a su bebé en la tribuna. (Foto: captura de TV)

FOTO: Indignación por un hincha que levantó a su bebé en la tribuna. (Foto: captura de TV)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una imagen captada durante la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia generó una fuerte polémica en las redes sociales. La transmisión oficial del encuentro mostró a un hincha del equipo mendocino que sostenía a un bebé en brazos y lo levantaba por encima de su cabeza, con los brazos extendidos, mientras los simpatizantes festejaban en la tribuna el empate agónico de su equipo.

La escena se replicó rápidamente en distintas plataformas y despertó indignación entre los usuarios, que cuestionaron la decisión de llevar a un niño tan pequeño a un estadio y, especialmente, la forma en que fue alzado en medio de una multitud.

“Basta de romantizar estas cosas. Hacían 50 grados en Córdoba y este chabón lo llevó a la cancha. Dejalo con alguien o no viajes, pero a mí me parece una locura”, expresó un usuario en X al compartir el video.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro comentario apuntó a los posibles riesgos para la salud del bebé: “Puede tener un ataque de calor, sus pequeños oídos se pueden lesionar. En serio hay gente desesperada por llamar la atención”.

Las críticas también incluyeron mensajes directos hacia el padre: “Pero no, amigo, llevá ese niño a su casa”, escribió otro usuario.

La captura de la transmisión muestra al hombre levantando al bebé por encima de su cabeza, mientras a su alrededor otros hinchas permanecen de pie y celebran el desarrollo del partido. La escena generó cuestionamientos sobre la responsabilidad de los adultos al momento de asistir a eventos masivos con bebés y niños pequeños.

Los usuarios hicieron hincapié en la exposición al calor, los niveles de ruido y la cantidad de personas que se concentran en las tribunas durante un encuentro de estas características.

La polémica se produjo durante la final disputada en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en Córdoba. Estudiantes se impuso por 3 a 2 ante Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué imagen generó polémica? Una imagen de un hincha de Independiente Rivadavia levantando a un bebé en brazos durante la final de la Supercopa Argentina.

¿Quiénes fueron los protagonistas del incidente? El hincha del equipo mendocino y su bebé, además de los usuarios de redes sociales que comentaron sobre la situación.

¿Cuándo ocurrió el evento? Durante la final de la Supercopa Argentina, el día del partido entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia.

¿Dónde se disputó la final? En el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en Córdoba.

¿Por qué generó indignación? Por la decisión de llevar a un bebé a un evento masivo y la forma en que fue alzado, lo que podría representar riesgos para su salud.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf