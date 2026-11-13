Advierten por la aparición de camalotes y animales silvestres en Rosario: "Buscan tierras más altas"

Cadena 3 navegó por el río Paraná junto a representantes del municipio y de la organización Mundo Aparte para mostrar los cambios en el paisaje de las costas rosarinas a partir de la crecida. La presencia de camalotes y la recuperación de sectores del humedal contrastan con los años recientes de bajante. "Venimos acostumbrados desde hace muchos años a un paisaje de río bajo, de un humedal seco, y hoy nos encontramos con un paisaje totalmente distinto", explicaron durante el recorrido.

Frente a este escenario, desde el municipio señalaron que trabajan junto con organismos provinciales, el Instituto Nacional del Agua, Defensa Civil y Protección Civil para anticiparse a la evolución del nivel del Paraná y prever su comportamiento.

Por su parte, Franco, integrante de la organización Mundo Aparte, advirtió que durante los próximos meses podrían aparecer animales silvestres en zonas urbanas y costeras. "Son animales que viven normalmente en esta zona, pero no los vemos porque prefieren estar enfrente. Son nuestros vecinos de enfrente y se les mojó la casa, entonces buscan tierras más altas de este lado", explicó.

El referente pidió no intervenir ante la presencia de fauna silvestre y evaluar cada situación. "Un lagarto overo en La Florida un día de sol no tiene ninguna consecuencia ni ningún problema. Ahora, si aparece una yarará o un yacaré, entonces sí encendemos una alerta y damos aviso", sostuvo. Además, recomendó que, ante la duda, no se intente identificar ni manipular serpientes. "A ningún animal silvestre hay que alimentarlo, perseguirlo ni acercarse para la foto. Siempre que tengan una vía de escape van a preferir evitarnos en vez de atacarnos", remarcó. En las playas habilitadas se puede avisar a los guardavidas y, en otros sectores, llamar al 911.

También explicaron por qué los camalotes llegan a las costas rosarinas cuando aumenta el caudal. "Cuando el río va aumentando, eso los levanta, se desprenden grandes islotes y vienen bajando por el río", detallaron. Según indicaron, esas agrupaciones vegetales pueden fragmentarse durante el trayecto y por eso en Rosario se observan tanto grandes masas de camalotes como ejemplares más pequeños y sueltos.



Informe de Fernando Carrafiello.