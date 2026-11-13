"Vibró todo, fue muy fuerte": así se sintió a una cuadra la explosión de un caño de gas en Lanús

FOTO: Explosión y fuego en Remedios de Escalada durante trabajos en cañería de gas

"Se escuchó la explosión, vibró todo. Fue muy fuerte". Así describió Lorena, vecina de Remedios de Escalada, el momento en que explotó un caño de gas en el centro comercial de esa localidad bonaerense, en el partido de Lanús. Trabajaba en un lavadero de autos a una cuadra del lugar cuando sintió el impacto. Hasta ahora, hay al menos 20 heridos, cinco de gravedad.

En diálogo con Cadena 3, contó que enseguida se vio humo por encima de los edificios. Una compañera se acercó al lugar y grabó un video en el que se veía salir el fuego a mitad de cuadra, donde se realizaban los trabajos. La llama "cruzaba la calle y llegaba hasta la otra vereda", relató. Según la vecina, en ese punto trabajaba una contratista de MetroGAS.

En el lavadero vibraron los vidrios. Detrás del local, sobre la calle Máspero, funciona un centro de salud. Lorena dijo que trabajadores de ese establecimiento también le contaron que allí se había movido todo.

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Fuentes oficiales indicaron que la explosión se produjo cuando una máquina dañó una cañería durante los trabajos de renovación de la red de gas. El operativo se desplegó en la zona de la calle Beltrán, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada.

Lorena estimó que la evacuación abarcó entre 100 y 200 metros alrededor del lugar de la explosión. Los equipos de emergencia hicieron salir a todos los que estaban en la vereda de enfrente. En el lavadero pudieron seguir trabajando.

Cuando habló con la radio, cerca de una hora después del primer estallido, el fuego ya no se veía y apenas quedaba humo. Lorena contó que al primer estallido le siguieron varias detonaciones de menor intensidad y que la última se había oído entre 15 y 20 minutos antes de la comunicación.

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Mientras hablaba con la emisora, seguían llegando bomberos desde Avellaneda y otros puntos. La vecina calculó que había contado unas 15 dotaciones.

Lorena permaneció en el lavadero durante el operativo. Al hablar de los heridos, se remitió al relato de una persona que trabaja con ella, que vio a dos personas sentadas en la vereda y también mencionó a un hombre mayor.

La vecina describió a Beltrán como una calle muy concurrida, con farmacias, un local de pagos y otros comercios. A la hora de la explosión, explicó, suele haber mucha gente que sale a hacer compras o a pagar cuentas.

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Entrevista de Guillermo López.