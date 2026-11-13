MasterChef Celebrity mantiene el liderazgo en rating pero con cifras inferiores a semanas anteriores

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El canal de la familia, Telefe, se consolidó nuevamente como la señal con mayor cantidad de encendidos nocturnos, superando con notable diferencia a su competencia directa, aunque sin alcanzar los altos números de rating de días anteriores.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el reality culinario MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, lideró tanto su franja horaria como el prime time de la noche argentina.

Las mediciones oficiales de Kantar IBOPE indican que el ciclo comenzó con un rating de 8.9 puntos y alcanzó un pico de 10.8 puntos. A pesar de que se trata de un número sólido mantenido a lo largo del programa, está significativamente por debajo de los 14 puntos que logró el jueves anterior.

Por otro lado, los demás canales se posicionaron considerablemente más bajos. El Trece, con Es mi sueño, ocupó el segundo lugar con 5.2 puntos de rating, mientras que El Nueve se ubicó en tercer lugar con 2.2 puntos y, finalmente, América TV quedó en la última posición con 1.3 puntos.

¿Qué sucedió en MasterChef Celebrity?

En esta edición, los participantes famosos fueron desafiados a cocinar una receta del chef invitado, Osvaldo Gross, en un tiempo limitado de 60 minutos: una marquise de chocolate y naranja. Los concursantes competían por un pase al balcón y a la Gala de Beneficios, o por evitar el último lugar en la Noche de Última Chance.

En esta oportunidad, Sebastián Presta, LuckRa, Campi y Nazareno Casero se destacaron con sus platos, mientras que Pablo Giralt, Rocío Robles, Mart Fort y Karina Mazzocco deberán enfrentar su suerte en la gala de última chance.