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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con lluvias ligeras y temperaturas que alcanzan los 34°. Se espera un fin de semana con cambios en las condiciones meteorológicas.

13/11/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la región de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 33°. La sensación térmica asciende a 35°. La humedad se encuentra en un 43%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría seguir presentando lluvias ligeras a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Para el fin de semana, el pronóstico indica que el sábado 14 de noviembre habrá una mínima de 18° y una máxima de 31°, con heavy intensity rain. El domingo 15 de noviembre se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con scattered clouds. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 32°, con light rain. El martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 29°, también con light rain. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 32°, con light rain.

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