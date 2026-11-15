Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se sitúa en un 34%, lo que contribuye a un día agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo presenta pocas nubes, lo que permite una visibilidad óptima de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, lo que añade un leve frescor a la jornada. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, indicando estabilidad en el clima.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Mendoza cambiará ligeramente en los próximos días. Para el lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 27°, también con posibilidad de lluvias. Este patrón de lluvias ligeras continuará durante la semana, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 26°.

Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar. Sin embargo, para este domingo, los mendocinos pueden disfrutar de un día mayormente soleado y cálido.