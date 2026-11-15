Llega a Córdoba la Maratón Belgrano: todo lo que necesitás saber y cómo participar

FOTO: Llega a Córdoba la séptima Maratón Belgrano: todo lo que necesitás saber y cómo participar.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El Club Atlético Belgrano invita a socios, socias, hinchas y a toda la comunidad a participar el domingo 6 de diciembre a las 8:00 hs en el Estadio Julio César Villagra, de la séptima edición de la Maratón Belgrano 10K, una jornada única enmarcada en la celebración del histórico campeonato de la Liga Profesional.

Debido a la visita del Papa León XIV, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación.

La misma tendrá largada y llegada en el Estadio Julio César Villagra, y recorrido por Av. Costanera.

Una propuesta recreativa que permite disfrutar de la ciudad de una manera distinta, combinando deporte, identidad y pertenencia.

Reconocida como una de las pruebas más prestigiosas de Córdoba, la Belgrano 10K cuenta con certificación y homologación de la Confederación Argentina de Atletismo, lo que la convierte en una competencia oficial de nivel internacional.

Modalidades

El evento contará con cuatro opciones de participación:

Runner 10K

Runner 5K

Participativa 2K

Carrera infantil (una vez finalizadas las otras distancias)

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas en: socios.belgrano.com.ar

En esta modalidad web, socios y socias se inscriben ingresando directamente al panel, en la sección Eventos.

En el caso del público en general, se hace registrándose previamente como Hincha. Una vez completado los datos de usuario, se inscribe desde la sección Eventos.

Sede Social (Arturo Orgaz 510)

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

Sábados de 9:30 a 13:30 horas

Categorías y valores

Runner 10K y 5K

Incluye remera oficial, dorsal, chip, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios/as: $35.000

No socios/as: $40.000

Participativa 2K

Incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios/as: $25000

No socios/as: $30.000

Carrera infantil

400 m de 4 a 8 años inclusive

800 m de 9 a 12 inclusive

Se correrá dentro del campo del Estadio. Cupos limitados. Niños/as deberán asistir acompañados de un adulto.

Incluye remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Socios/as: $25.000

No socios/as: $30.000

Inclusión

Socios/as con discapacidad acceden a un 50% de descuento sobre la categoría elegida.

Retiro de kits

Los kits se entregarán en el Estadio Julio César Villagra (microestadio José Atienza, ingresando por calle La Rioja esquina Arturo Orgaz), en los siguientes días y horarios:

Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs.

Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior.

Los kit incluyen:

Runner 10K y 5K: Remera oficial, dorsal, chip, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

Participativa 2K y Carrera infantil: Remera oficial, dorsal, kit de corredor, hidratación y medalla finisher.

IMPORTANTE: Presentar DNI y comprobante de pago. Si retira un tercero, deberá llevar fotocopia del DNI del corredor/a y el comprobante. Fuera de estos horarios no se entregarán kits.

Por cualquier otra consulta puede comunicarse telefónicamente al 0810-345-1322 de 9 a 18 hs; o mediante nuestro correo electrónico: [email protected]

Premios

General Masculino 10K

1° puesto: $300.000 + trofeo

2° puesto: $220.000 + trofeo

3° puesto: $150.000 + trofeo

General Femenino 10K

1° puesto: $300.000 + trofeo

2° puesto: $220.000 + trofeo

3° puesto: $150.000 + trofeo

Premiación categorías 10K Masculino y Femenino:

Se premiará con medallones.

– De 16 a 19 años

– De 20 a 29 años

– De 30 a 39 años

– De 40 a 49 años

– De 50 a 59 años

– De 60 a 69 años

– Más de 70 años

General Masculino y General Femenino 5K

1°, 2° y 3° puesto con trofeo

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/