Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 28°. La sensación térmica es de 29°, con una humedad del 50% y una visibilidad de 10 kilómetros. El viento sopla desde el este a 4 m/s, y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en un 50%, y el viento continuará soplando desde el este a una velocidad de 4 m/s. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 32°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 28°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con lluvias ligeras.