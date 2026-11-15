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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 30°. La humedad se mantiene en un 50%, y el viento sopla desde el este a 4 m/s.

15/11/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 28°. La sensación térmica es de 29°, con una humedad del 50% y una visibilidad de 10 kilómetros. El viento sopla desde el este a 4 m/s, y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en un 50%, y el viento continuará soplando desde el este a una velocidad de 4 m/s. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 32°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 28°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con lluvias ligeras.

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