Masiva protesta en Praga contra reforma de medios públicos del gobierno checo

PRAGA (AP) — Cientos de miles de personas se manifestaron en Praga el domingo contra el plan del gobierno checo para reformar la financiación de los medios públicos, denunciando que ello erosionará la independencia de los medios y la democracia.

La protesta masiva tuvo lugar en el parque Letná de la capital, donde se reunieron enormes multitudes durante la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen comunista en el país.

La concentración, apenas dos días antes del aniversario de las protestas de 1989, reunió a unas 350.000 personas, según Mikuláš Minár, el principal organizador del grupo Un Millón de Momentos por la Democracia. Exigieron que el gobierno retire su plan y manifestaron su preocupación de que el mandatario, el multimillonario checo Andrej Babiš, y sus socios de coalición representen una amenaza para la democracia.

"Sí presenciamos aquí algo extraordinario hoy", declaró Minár.

Según el plan, las emisoras públicas de radio y televisión del país se financiarían con el presupuesto estatal, en sustitución del sistema actual de cuotas periódicas pagadas por individuos, hogares y empresas. Las emisoras recibirían alrededor de un 15% menos de dinero del que reciben ahora, lo que podría derivar en despidos, una producción limitada y la cancelación de programas.

Los críticos sostienen que la reforma daría a la coalición de tres partidos los medios para tomar el control de los medios, de forma similar a lo que hicieron gobiernos populistas en Eslovaquia bajo el primer ministro Robert Fico y en Hungría, antes de que el ex primer ministro Viktor Orbán fuera expulsado del poder en abril.

"Rechazamos el escenario eslovaco", decía una pancarta de protesta. "Manos fuera de los medios", decía otra.

La coalición gobernante avanzó inesperadamente con el plan en la cámara baja del Parlamento el 24 de octubre. Sus legisladores limitaron el tiempo de intervención de la oposición antes de votar a las 4:36 de la mañana para hacer avanzar el proyecto en la primera de tres lecturas parlamentarias.

Miles salieron a las calles al día siguiente para protestar por el proceso acelerado, y empleados de los medios públicos se declararon en huelga el 3 de noviembre. La huelga contó con el respaldo de sindicatos, universidades, estudiantes, iglesias, artistas, deportistas y organizaciones internacionales de medios, entre otros.

"Estamos aquí para plantarnos contra el gobierno por la fuerza al estilo de las 4:36", en referencia a la hora a la que el proyecto superó su primera lectura, declaró Minár el domingo.

La libertad de prensa y el Estado de derecho en la República Checa se debatieron el miércoles en el Parlamento Europeo. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath, señaló que la legislación nacional debe garantizar que la financiación del servicio público se base en criterios transparentes y objetivos y que asegure "recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles".

Babiš prometió seguir adelante con el plan pese a las protestas y negó que vaya a afectar la libertad de prensa.

Regresó al poder en la República Checa después de que su movimiento ANO ("Sí") ganara las elecciones del país el año pasado y formara una coalición con dos pequeños grupos políticos: el partido antiinmigración y prorruso Libertad y Democracia Directa, y el grupo de derecha Automovilistas por Sí Mismos.

Babiš se ha opuesto a algunas políticas de la Unión Europea sobre medio ambiente y migración, y rechazó la ayuda financiera a Ucrania y las garantías para préstamos de la UE para ayudarla a combatir la invasión rusa.

Su gobierno ha sido objeto de críticas de aliados de la OTAN por no gastar lo suficiente en defensa. Los manifestantes también condenaron su política de defensa y exigieron la dimisión del ministro de Defensa, Jaromír Zuna, del partido Libertad.