FOTO: El Partido Demócrata sigue aumentando sus escaños en la Cámara de Representantes (Diputados)

Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, logrando así su mayor número de escaños desde 1992, tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que aún se encontraba en disputa.

El demócrata Chuck Hubbard derrotó a la congresista republicana Virginia Foxx en el distrito 5 de ese estado, según las proyecciones de Associated Press y NBC News divulgadas por diversas cadenas internacionales luego de un recuento de votos.

Con este resultado, los demócratas ganaron 44 bancas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, superando en cuatro la cantidad de escaños que obtuvieron en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. Por su parte, los republicanos tienen asegurados al menos 173 escaños.

Aún quedan cuatro contiendas por resolver, una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana, donde se llevará a cabo una segunda vuelta en diciembre.

El partido ya igualó las 258 bancas que logró en 1992, año en que Bill Clinton ganó la presidencia, y superó por una la cantidad alcanzada en 2008, cuando fue elegido Barack Obama.

Además, los demócratas lograron 56 escaños en el Senado tras su victoria en Alaska. Con la mayoría en ambas cámaras, podrán establecer la agenda legislativa e impulsar investigaciones parlamentarias mientras Trump continúa en la Casa Blanca.

El líder del bloque demócrata, Hakeem Jeffries, celebró el resultado y destacó que una de las prioridades de la nueva mayoría será reducir el costo de vida.