Los demócratas alcanzan 258 escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU.
Este avance se confirmó tras la victoria en un distrito de Carolina del Norte, marcando la mayor cantidad de escaños para el partido desde 1992. Los republicanos se aseguran al menos 173 bancas.
FOTO: El Partido Demócrata sigue aumentando sus escaños en la Cámara de Representantes (Diputados)
Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, logrando así su mayor número de escaños desde 1992, tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que aún se encontraba en disputa.
El demócrata Chuck Hubbard derrotó a la congresista republicana Virginia Foxx en el distrito 5 de ese estado, según las proyecciones de Associated Press y NBC News divulgadas por diversas cadenas internacionales luego de un recuento de votos.
Con este resultado, los demócratas ganaron 44 bancas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, superando en cuatro la cantidad de escaños que obtuvieron en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. Por su parte, los republicanos tienen asegurados al menos 173 escaños.
Aún quedan cuatro contiendas por resolver, una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana, donde se llevará a cabo una segunda vuelta en diciembre.
El partido ya igualó las 258 bancas que logró en 1992, año en que Bill Clinton ganó la presidencia, y superó por una la cantidad alcanzada en 2008, cuando fue elegido Barack Obama.
Además, los demócratas lograron 56 escaños en el Senado tras su victoria en Alaska. Con la mayoría en ambas cámaras, podrán establecer la agenda legislativa e impulsar investigaciones parlamentarias mientras Trump continúa en la Casa Blanca.
El líder del bloque demócrata, Hakeem Jeffries, celebró el resultado y destacó que una de las prioridades de la nueva mayoría será reducir el costo de vida.
Lectura rápida
¿Qué logro alcanzó el Partido Demócrata?
Alcanzó al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes, su mayor cantidad desde 1992.
¿Quién fue el demócrata que ganó en Carolina del Norte?
El demócrata Chuck Hubbard derrotó a la congresista republicana Virginia Foxx.
¿Cuántas bancas ganaron los demócratas en las elecciones de medio mandato?
Ganaron 44 bancas, cuatro más que en 2018.
¿Cuántas contiendas quedan por resolver?
Quedan cuatro contiendas, una en Minnesota, una en Tennessee y dos en Luisiana.
¿Qué prioridad mencionó Hakeem Jeffries?
Reducir el costo de vida es una de las prioridades de la nueva mayoría demócrata.
[Fuente: Noticias Argentinas]