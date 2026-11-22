Libia investiga ataque con drones a corbeta rusa en Bengasi: heridos y daños reportados
Diez personas resultaron heridas en un ataque que dejó a una corbeta rusa semihundida en Bengasi. Las autoridades sospechan de un ataque ucraniano y han solicitado una investigación internacional.
FOTO: Localización en el mapa de Bengasi, a orillas del mar Mediterráneo, lugar del ataque a un buque de la armada rusa.
Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Una explosión provocó este domingo diez heridos leves y el hundimiento parcial de una corbeta rusa que se encontraba amarrada en la base naval de Bengasi, en el este de Libia, según informaron las autoridades locales.
Las primeras indagaciones apuntan a que se trató de un ataque con drones, aunque aún no se ha confirmado la autoría. La embarcación fue identificada como parte de la Armada rusa a través de imágenes satelitales proporcionadas por la empresa Vantor.
Las imágenes mostraron que gran parte del buque había quedado sumergida y que la proa permanecía visible. Fuentes médicas informaron que entre los heridos se encontraban ciudadanos rusos y libios.
El gobierno del este de Libia comunicó que el buque había hecho escala en Bengasi para cargar combustible y provisiones antes de regresar a Rusia. Además, indicaron que el incendio originado por la explosión fue controlado y que las operaciones en el puerto se han reanudado.
Las fuentes militares libias han atribuido preliminarmente el ataque a Ucrania. Sin embargo, hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado la acción, y Moscú y Kiev no han emitido declaraciones inmediatas. Las autoridades libias anunciaron que llevarán a cabo una investigación conjunta con Rusia y han solicitado a las Naciones Unidas una pesquisa internacional.
En un desarrollo relacionado, horas después, un buque mercante con bandera de Malta fue alcanzado en otro presunto ataque con un dron naval frente a Bengasi.
La marina libia llevó a cabo el rescate de la tripulación, y el Ministerio de Salud reportó que algunos miembros sufrieron heridas leves y se encuentran en estado estable.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Bengasi?
Una explosión afectó a una corbeta rusa, causando heridos y hundimiento parcial del buque.
¿Cuántos heridos hubo?
Se reportaron diez heridos leves, incluidos ciudadanos rusos y libios.
¿Qué se sospecha sobre el ataque?
Las autoridades apuntan a un ataque con drones, presuntamente de Ucrania.
¿Cuál es la situación del buque?
El buque ruso quedó semihundido, con la proa visible, tras la explosión.
¿Qué medidas se están tomando?
Se inició una investigación conjunta con Rusia y se solicitó una pesquisa internacional.
[Fuente: Noticias Argentinas]