FOTO: Localización en el mapa de Bengasi, a orillas del mar Mediterráneo, lugar del ataque a un buque de la armada rusa.

Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Una explosión provocó este domingo diez heridos leves y el hundimiento parcial de una corbeta rusa que se encontraba amarrada en la base naval de Bengasi, en el este de Libia, según informaron las autoridades locales.

Las primeras indagaciones apuntan a que se trató de un ataque con drones, aunque aún no se ha confirmado la autoría. La embarcación fue identificada como parte de la Armada rusa a través de imágenes satelitales proporcionadas por la empresa Vantor.

Las imágenes mostraron que gran parte del buque había quedado sumergida y que la proa permanecía visible. Fuentes médicas informaron que entre los heridos se encontraban ciudadanos rusos y libios.

El gobierno del este de Libia comunicó que el buque había hecho escala en Bengasi para cargar combustible y provisiones antes de regresar a Rusia. Además, indicaron que el incendio originado por la explosión fue controlado y que las operaciones en el puerto se han reanudado.

Las fuentes militares libias han atribuido preliminarmente el ataque a Ucrania. Sin embargo, hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado la acción, y Moscú y Kiev no han emitido declaraciones inmediatas. Las autoridades libias anunciaron que llevarán a cabo una investigación conjunta con Rusia y han solicitado a las Naciones Unidas una pesquisa internacional.

En un desarrollo relacionado, horas después, un buque mercante con bandera de Malta fue alcanzado en otro presunto ataque con un dron naval frente a Bengasi.

La marina libia llevó a cabo el rescate de la tripulación, y el Ministerio de Salud reportó que algunos miembros sufrieron heridas leves y se encuentran en estado estable.

Agencia NA