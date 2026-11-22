Buenos Aires, 22 noviembre (NA) — El Gobierno de Colombia ha solicitado a la red social X la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro, al considerar que un mensaje en el que instó a exigir la renuncia del presidente Abelardo de la Espriella podría ser interpretado como una incitación a la violencia.

La solicitud fue realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el contexto de la creciente tensión entre ambos líderes políticos tras las recientes protestas contra el gobierno.

El ministerio comunicó que envió una carta al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma, pidiendo que se evalúe el contenido de la publicación hecha desde la cuenta del exmandatario. Es importante señalar que esta es una petición del Gobierno y no una suspensión ya confirmada por la red social.

La controversia se originó a partir de un mensaje publicado el 21 de noviembre, en el que Petro instó a los colombianos a reclamar la salida del presidente. Este mensaje incluía un video de un minuto y 48 segundos con extractos de su discurso en Cali, donde promovió la continuidad de las movilizaciones y solicitó una intervención inmediata de la ciudadanía en las calles.

Según el Ministerio, esos llamados podrían contravenir las normas de la plataforma sobre incitación a la violencia y afectar el orden institucional.

El ministerio también hizo referencia a una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre, que había ordenado al exjefe de Estado eliminar publicaciones en las que acusaba a la Registraduría y al registrador Hernán Penagos de un supuesto fraude electoral.

La petición se produjo en el marco de un paro nacional que incluyó manifestaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades. Entre las causas de las protestas se mencionan el proyecto de reforma tributaria, la política exterior y la gestión de los recursos para los damnificados por el terremoto, de acuerdo con reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la manifestación en Cali, Petro cuestionó la legitimidad del Gobierno y animó a sus seguidores a mantener y ampliar las protestas. Por su parte, De la Espriella respondió que respetaría las manifestaciones, pero que impediría cualquier intento de alterar el orden constitucional, defendiendo su llegada a la Presidencia a través de las urnas.

El presidente, en su evaluación de esa jornada, indicó que el 97% de las actividades se habían llevado a cabo de manera pacífica y que las fuerzas de seguridad habían controlado los episodios de violencia y los bloqueos.

El informe oficial registró 285 actividades de protesta y la participación de aproximadamente 55.000 personas en todo el país.