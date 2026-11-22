FOTO: El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, renunció este domingo.

Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) — El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, presentó su renuncia este domingo en medio de un escándalo por las sospechas de uso de inteligencia artificial (IA) para cometer fraude en los exámenes, lo que llevó a las autoridades a implementar medidas extraordinarias de seguridad durante la principal prueba de ingreso universitario del país.

La dimisión fue aceptada por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, tras una semana de intensas críticas al Gobierno por la falta de planificación de las medidas destinadas a evitar que los estudiantes usaran dispositivos electrónicos y herramientas de IA para obtener ventajas durante el examen.

Las autoridades revelaron que durante la prueba, realizada el jueves pasado, se identificaron 111 presuntos casos de irregularidades vinculadas con dispositivos electrónicos, aunque no se confirmó que todos estuvieran relacionados con el uso de inteligencia artificial.

El escándalo comenzó días antes, cuando un estudiante que logró la máxima calificación en un examen nacional de contabilidad tributaria admitió haber utilizado una cámara diminuta, un teléfono celular y herramientas de inteligencia artificial para alcanzar una puntuación casi perfecta.

Esta confesión generó una fuerte conmoción en Corea del Sur, donde el examen de ingreso universitario, conocido como Suneung, es considerado una de las pruebas académicas más exigentes y competitivas a nivel mundial.

El examen, que tiene una duración aproximada de nueve horas, es crucial para acceder a las universidades más prestigiosas del país y mejorar las perspectivas laborales de los estudiantes.

Frente al temor de que se repitieran maniobras similares, el Gobierno implementó medidas excepcionales, incluyendo el bloqueo de redes públicas de wifi en las zonas de examen y la colocación de adhesivos sobre los botones de la ropa de los aspirantes, para evitar que pudieran ocultar cámaras diminutas.

También se enviaron tres alertas de emergencia a teléfonos celulares durante la prueba, con el fin de detectar dispositivos que los estudiantes no hubieran entregado antes de ingresar a las aulas.

De acuerdo con las autoridades, casi la mitad de las 111 irregularidades detectadas se identificaron gracias a este procedimiento.

No obstante, las medidas fueron comunicadas con poca antelación y generaron críticas por parte de estudiantes, docentes y organizaciones educativas, que cuestionaron la falta de preparación de las autoridades.

En este contexto, Choi Kyo-jin reconoció que el Gobierno no había actuado con la anticipación necesaria para garantizar la normalidad de la prueba.

"Ahora que el examen ha terminado, asumo toda la responsabilidad y presento mi renuncia", manifestó el funcionario en un mensaje difundido a través de la red social X.

El presidente Lee Jae Myung aceptó la dimisión, según confirmó la oficina presidencial.

La crisis ha generado un debate en Corea del Sur sobre los retos que plantea la inteligencia artificial para los sistemas de evaluación educativa y la capacidad de las autoridades para detectar nuevas formas de fraude académico.