Juan Pablo Guanipa, un destacado líder de la oposición venezolana, se reunió en la capital argentina con la senadora Patricia Bullrich, a quien expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a la lucha por la democracia en Venezuela. Durante el encuentro, se abordaron temas cruciales como la transición política, la situación de los presos políticos y la urgencia de fijar una fecha para las próximas elecciones presidenciales.

Guanipa, representante del partido opositor Primero Justicia, destacó el ambiente de solidaridad en el Centro Venezolano Argentino – Araguaney, señalando: "En ella no solamente se encuentra el gentilicio argentino, sino también la vida de la persona pública que más ha acompañado a Venezuela en su lucha por Democracia y la Libertad".

El dirigente opositor también dirigió un mensaje a los asistentes: "Hermanos, quiero decirles a ustedes, con total responsabilidad viéndolos a las caras, que el cambio político en Venezuela es irreversible".

Con 61 años, Guanipa es cercano a la líder política María Corina Machado y enfatizó la necesidad de llevar a cabo elecciones libres en el país, mencionando a la referente como clave para liderar ese proceso y abrir una nueva etapa en la historia política de Venezuela.

"Saben que la crisis de Venezuela se vive en la casa de cada uno y por eso se vive una urgencia, porque todos los venezolanos sabemos que la llave que abre la puerta del cambio económico y social es la elección presidencial; y por eso todos estamos empeñados en que haya muy pronto" afirmó.

El dirigente explicó cómo se está llevando a cabo el proceso de negociación política: "se constituyó una mesa de negociación donde, como saben, el origen de esa Constitución se hizo de la mejor manera porque allí debió estar la representación de Corina Machado, de la Plataforma Unitaria, pero la final fue una decisión que tomaron los Estados Unidos que tiene un papel demasiado importante en la política venezolana".

Guanipa recuperó su libertad plena en febrero de 2026, después de haber estado detenido desde mayo de 2025, atravesando una excarcelación inicial seguida de arresto domiciliario. Su liberación se produjo tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.