Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de scattered clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica se mantiene en 26°. La humedad es del 68%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento se mantendrán similares a las actuales, con una brisa suave que podría refrescar el ambiente. La humedad, aunque alta, no generará lluvias significativas, permitiendo disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas variables. Para el lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 36°, con probabilidad de light rain. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 28°, también con light rain. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 33°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°, con la misma posibilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 20°, continuando con el patrón de light rain.