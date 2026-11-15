Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre
Este domingo 15 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 15° y 29°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento moderado.
FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 15 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Salta es de scattered clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica se mantiene en 26°. La humedad es del 68%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste, contribuyendo a un clima agradable.
El clima hoy domingo 15 de noviembre
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento se mantendrán similares a las actuales, con una brisa suave que podría refrescar el ambiente. La humedad, aunque alta, no generará lluvias significativas, permitiendo disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas variables. Para el lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 36°, con probabilidad de light rain. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 28°, también con light rain. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 33°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°, con la misma posibilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 20°, continuando con el patrón de light rain.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Salta?
La temperatura actual es de 25°.
¿Qué se espera para hoy domingo 15 de noviembre?
Se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30° con cielo parcialmente nublado.
¿Cómo está el clima en este momento?
El cielo está parcialmente nublado, con una humedad del 68% y viento de 4 m/s.
¿Qué pronóstico hay para los próximos días?
Se esperan temperaturas entre 17° y 36°, con probabilidad de lluvias ligeras.
¿Hay alertas meteorológicas en Salta?
No se registran alertas meteorológicas para hoy.