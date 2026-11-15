Diez minutos que paralizaron Rosario: se cumplen 20 años de la histórica pedrada

El miércoles 15 de noviembre de 2006 parecía ser una jornada primaveral más en Rosario. La temperatura había alcanzado los 32 grados y miles de personas desarrollaban sus actividades habituales. Sin embargo, después de las 17, el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente y lo que parecía una tormenta de verano terminó convirtiéndose en un fenómeno meteorológico devastador. A las 17.22, aproximadamente, la ciudad quedó envuelta en una oscuridad que anticipó lo que vendría.

La caída de granizo comenzó con una violencia inesperada. Durante alrededor de diez minutos, piedras de hielo que en algunos casos superaron los ocho centímetros y llegaron a alcanzar los 10 impactaron contra viviendas, vehículos, edificios y comercios. Las ráfagas de viento llegaron a los 115 kilómetros por hora y agravaron los destrozos. Los vidrios estallaban, los parabrisas no resistían los golpes y quienes estaban en la calle buscaban desesperadamente algún lugar donde refugiarse.

FOTO: Las calles, viviendas y espacios públicos quedaron afectados por el granizo.

Una ciudad golpeada y una emergencia sin precedentes

Las imágenes que quedaron de aquella tarde mostraron la dimensión del desastre: automóviles con los parabrisas completamente destruidos, carrocerías abolladas, árboles arrancados, techos perforados y ventanales de edificios reducidos a fragmentos. Los sectores más vulnerables de la zona oeste sufrieron especialmente las consecuencias, aunque los daños se extendieron por distintos puntos de Rosario. La actividad cotidiana quedó interrumpida y numerosas calles se transformaron en escenarios de destrucción.

FOTO: Las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y ramas.

El saldo humano también fue dramático. La tormenta dejó cinco personas fallecidas, más de 60 heridos de consideración según los primeros balances periodísticos y centenares de afectados. Entre los episodios registrados hubo personas atropelladas, accidentes durante las tareas de reparación y electrocuciones vinculadas con cables y estructuras dañadas. Las primeras noticias informaron una víctima fatal, pero el número aumentó a medida que se conocieron las consecuencias posteriores del temporal.

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La respuesta de los organismos públicos se organizó en medio de una situación de emergencia. Defensa Civil desplegó cuadrillas junto con bomberos, policías, personal sanitario y equipos de asistencia social. Alrededor de 300 personas debieron ser evacuadas, especialmente en barrios donde las viviendas no pudieron resistir el impacto del granizo. También se registraron cortes de electricidad que afectaron inicialmente a unos 40.000 usuarios, daños en el alumbrado público y problemas en las comunicaciones y el transporte.

Pérdidas millonarias y una marca que perdura

Cuatro días después del episodio, el municipio realizó una primera estimación económica de las consecuencias: las pérdidas alcanzaban los 270 millones de pesos de 2006. El relevamiento contemplaba daños en propiedades particulares, edificios públicos, establecimientos educativos, instalaciones de la Universidad Nacional de Rosario y viviendas que necesitaban asistencia. La magnitud de los perjuicios convirtió a la pedrada en una de las catástrofes climáticas más recordadas de la ciudad.

FOTO: Los ventanales de distintos edificios no resistieron el impacto del granizo.

El impacto también se extendió a los días posteriores. Se suspendieron las clases, hubo colectivos y patrulleros afectados, y las aseguradoras recibieron miles de denuncias por vehículos dañados. Muchos automóviles permanecieron durante meses con las marcas de los impactos en sus carrocerías. Para numerosas familias, comerciantes y trabajadores, la recuperación fue mucho más larga que los diez minutos que duró la parte más intensa del fenómeno.

Veinte años después, la pregunta sobre qué estaba haciendo cada uno cuando comenzó a caer el granizo sigue funcionando como una forma de reconstruir aquella jornada. Ese recuerdo colectivo fue precisamente el punto de partida de una iniciativa editorial impulsada por Ernesto Inouye, creador de oMachi Ediciones, que convocó a los rosarinos a compartir sus experiencias. La propuesta recibió más de 250 relatos y permitió seleccionar 56 testimonios para el libro El día de la gran pedrada.

FOTO: Los vehículos fueron algunos de los principales afectados por la caída de piedras.

Los recuerdos recuperan escenas de distintos barrios y realidades: personas que se refugiaron donde pudieron, familias que intentaron proteger sus casas, trabajadores que vieron cómo el granizo destruía edificios y vecinos que todavía conservan imágenes de aquella tarde. La publicación propone reconstruir un acontecimiento común a partir de las experiencias individuales y demuestra que, más allá de las estadísticas, la pedrada permanece como una referencia compartida en la memoria de Rosario.