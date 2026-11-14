Colón y Atlanta avanzan en el Reducido de la Primera Nacional tras intensos partidos

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- Colón de Santa Fe, que se impuso a Midland por 1-0, y Atlanta, que igualó 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires, se clasificaron esta tarde para los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera Nacional, en busca de otro ascenso a primera división.

En tanto, Gimnasia de Jujuy también pasó de fase al derrotar a Almirante Brown por 2-0, mientras que Ciudad Bolívar logró el mismo objetivo al imponerse a Temperley, como visitante, por 2-1.

En el otro encuentro de la jornada, Deportivo Madryn le ganaba a Deportivo Maipú de Mendoza por 3-1, pero sus hinchas arrojaron una bomba de estruendo que afectó al arquero del equipo visitante y el árbitro suspendió las acciones a los 36 minutos del segundo tiempo.

En Santa Fe, Colón ratificó sus pretensiones aunque venció con lo justo al modesto Midland por 1-0, gracias a un gol de Federico Rasmussen en la parte inicial.

Por su parte, Atlanta sacó provecho de su mejor posición en la tabla, y pese al empate contra 1-1 Estudiantes, en Villa Crespo, se aseguró la clasificación: el equipo de Caseros se puso en ventaja con un gol de Jorge Correa, pero Federico Alvarez anotó la igualdad para el local.

En San Salvador, Gimnasia de Jujuy no tuvo demasiados contratiempos para imponerse a Almirante Brown 2-0 con los goles de Mauro Cachi, de tiro penal, y Mauro Argañaraz, ambos en el complemento.

La sorpresa de la tarde la dio Ciudad Bolívar, que le ganó como visitante a Temperley por 2-1 y avanzó a la siguiente ronda del reducido: el experimentado Gabriel Hauche abrió el marcador para el local; sin embargo, su rival lo dio vuelta con los tantos de Elías Martínez y Federico Peralta.

Finalmente, Deportivo Madryn ganaba 3-1 a Maipú y encaminaba su clasificación gracias a los goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba, hasta que llegó la agresión contra Nahuel Galardi, arquero del elenco mendocino, el partido fue suspendido y ahora resolverá el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Este domingo se completará el programa de octavos de final con los cotejos Deportivo Morón-Colegiales y Ferro-Gimnasia y Tiro, aunque también se jugará la gran final por el ascenso directo entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, en Córdoba.