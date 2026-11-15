Así estará el clima este domingo en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en los próximos días
Este 15 de noviembre, la temperaturas oscilará entre 18° y 30°. La humedad será del 75% y se prevén vientos de 5 m/s.
FOTO: Cómo estará el clima este domingo en Córdoba.
Para este domingo, se espera que la temperatura mínima en Córdoba sea de 18° y la máxima alcance los 30°.
A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, con una humedad que podría generar sensación de calor.
No se anticipan lluvias, y se prevé un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias intensas.
El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas.
El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras.
El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras.
Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.
/Inicio Código Embebido/
Tiempo inestable. Cuánto llovió en Córdoba y cómo seguirá el tiempo en los próximos días tras el temporal
Las intensas tormentas dejaron importantes acumulados, fuertes ráfagas de viento y granizo en distintos sectores de la provincia. El pronosticador Marcelo Madelón anticipó en Cadena 3 cómo estará el tiempo y cuándo regresarán las precipitaciones.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se anticipa un día soleado con temperaturas entre 18° y 30°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 19° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas para la jornada de hoy.
¿Qué condiciones habrá en los próximos días?
Se esperan lluvias intensas el lunes y lluvias moderadas el martes.
¿Cómo estará el viento hoy?
El viento soplará a 5 m/s desde el oeste.