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Así estará el clima este domingo en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Este 15 de noviembre, la temperaturas oscilará entre 18° y 30°. La humedad será del 75% y se prevén vientos de 5 m/s. 

15/11/2026 | 10:09Redacción Cadena 3

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Cómo estará el clima este domingo en Córdoba.

FOTO: Cómo estará el clima este domingo en Córdoba.

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Para este domingo, se espera que la temperatura mínima en Córdoba sea de 18° y la máxima alcance los 30°
A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, con una humedad que podría generar sensación de calor. 
No se anticipan lluvias, y se prevé un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias intensas. 

El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas. 

El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. 

El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras. 

Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.

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Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se anticipa un día soleado con temperaturas entre 18° y 30°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 19° con una sensación térmica similar.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas para la jornada de hoy.

¿Qué condiciones habrá en los próximos días?
Se esperan lluvias intensas el lunes y lluvias moderadas el martes.

¿Cómo estará el viento hoy?
El viento soplará a 5 m/s desde el oeste.

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