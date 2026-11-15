Así estará el clima este domingo en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

FOTO: Cómo estará el clima este domingo en Córdoba.

Para este domingo, se espera que la temperatura mínima en Córdoba sea de 18° y la máxima alcance los 30°.

A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, con una humedad que podría generar sensación de calor.

No se anticipan lluvias, y se prevé un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias intensas.

El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas.

El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras.

El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.

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