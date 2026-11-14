Golpiza en una pizzería de Córdoba: el abogado del acusado dijo que "está sumamente arrepentido"

Juan Pablo Bastos, abogado defensor de Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido por la brutal golpiza a un hombre en una pizzería de Córdoba, aseguró que su cliente está "sumamente arrepentido" y anticipó que reconocerá su responsabilidad en el ataque, intentará reparar el daño ocasionado y dará explicaciones ante la Justicia.

En diálogo con Cadena 3, el letrado confirmó que Díaz permanece detenido e imputado por los delitos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Además, reveló que su situación judicial se complicó luego de que se incorporara una causa anterior, vinculada con un episodio de violencia ocurrido en junio de 2024.

"Está sujeto a una medida de coerción, con una detención por haber sido imputado por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Ayer se modificó la imputación porque se agregó una causa de junio de 2024, donde, en una disputa de tránsito, se le atribuye la presunta comisión del delito de lesiones graves", explicó.

El abogado indicó que la defensa aguarda la incorporación de los informes médicos para avanzar con la declaración del acusado, quien todavía no prestó testimonio ante la Justicia. "Él va a declarar y, por supuesto, va a dar una explicación de las causas que desencadenaron su comportamiento, como lo que todo el mundo ha visto en el video", sostuvo.

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• La estrategia de la defensa y el arrepentimiento del acusado

Bastos adelantó que la estrategia judicial estará centrada en el reconocimiento de la responsabilidad por lo ocurrido y en la búsqueda de una reparación para la víctima. "El argumento central va a ser, primero que nada, reconocer la responsabilidad del delito. Luego, manifestar la intención de resolver esto tratando de reparar el daño y dar una explicación que tiene que ver con lo sucedido y alguna conducta que fue malinterpretada y que desencadenó la reacción de mi defendido", señaló.

De esta manera, el defensor hizo referencia a las circunstancias previas a la agresión, ocurrida en una pizzería de barrio La Docta, donde Díaz atacó a Mauro Sampietro luego de interpretar que este había mirado de manera inapropiada a su pareja.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y generó una fuerte repercusión pública por la violencia de los golpes.

Consultado sobre el estado emocional del acusado, Bastos aseguró que mantuvo conversaciones con él desde su detención. "Está sumamente arrepentido, está quebrado anímicamente, admite su inconducta y tiene ahora la capacidad de dimensionar las consecuencias", afirmó.

En ese sentido, explicó que Díaz está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos y buscar una reparación que también pueda tener una incidencia favorable en su situación procesal.

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• Una causa anterior que complica su situación judicial

El abogado reconoció que la incorporación de una investigación por un episodio ocurrido en junio de 2024 representa una dificultad adicional para la defensa. "Por supuesto que sí, siempre es preferible la menor cantidad de imputaciones posibles", respondió al ser consultado sobre las consecuencias de ese antecedente.

Según explicó, aquella causa se originó en una discusión de tránsito y también involucra una acusación por lesiones graves, aunque consideró que se trató de un episodio de menor gravedad.

Bastos agregó que, de acuerdo con la información que recibió, dos o tres días después de aquel incidente la presunta víctima habría destruido el parabrisas de una camioneta en la que circulaba Díaz.

Sin embargo, aclaró que todavía no pudo acceder a la totalidad del expediente y que necesita conocer las pruebas incorporadas a la investigación antes de definir una estrategia más precisa. "Tenemos que esperar la indagatoria para que yo pueda acceder a todo el material probatorio, al expediente, y poder precisar la estrategia de la defensa", explicó.

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• Díaz no continuará como entrenador de rugby

Por otra parte, Bastos se refirió a la situación laboral de su defendido en el Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaba como entrenador de categorías juveniles.

El abogado confirmó que Díaz no continuará ejerciendo esa función, de acuerdo con lo comunicado por la institución. "Creo que es lo más razonable y también es una decisión que ha tomado él, porque no está en condiciones de presentarse ante un plantel de jugadores juveniles", sostuvo.

Mientras tanto, la defensa espera que se completen los informes médicos necesarios para avanzar con la declaración del imputado y determinar los próximos pasos del proceso judicial.

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Informe de Guillermo López.