Un padre y su hijo adolescente fueron detenidos por robar patos de los lagos de Palermo

FOTO: Detienen a padre e hijo por el robo de patos en los Lagos de Palermo

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) – Un padre y su hijo adolescente fueron arrestados bajo la acusación de robar patos de los Lagos de Palermo. Las aves fueron encontradas en cajas dentro del baúl de la camioneta que utilizaban.

Este viernes por la mañana, efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad observaron en el lago de regatas de Palermo a un hombre que estaba introduciendo en su camioneta Renault Kangoo roja una caja con aves.

Al acercarse, los agentes verificaron que se trataba de dos personas, un padre de 36 años y su hijo de 15, quienes tenían en su poder tres cajas con un total de trece patos que habían sido sustraídos del lago, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Ante la situación, se consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, liderada por Nancy Aron, quien ordenó la detención de ambos y la recuperación de las aves, así como el secuestro del vehículo.

Tras ser identificados, se corroboró que ambos detenidos residen en la localidad bonaerense de San Martín.