Insólito gol en contra en el ascenso: el arquero de Comunicaciones protagonizó el blooper del año

Una jugada tan insólita como inesperada se convirtió en una de las imágenes más llamativas del fútbol argentino. Ezequiel Bacher, arquero de Comunicaciones, protagonizó un increíble gol en contra durante el encuentro frente a Arsenal, correspondiente al Reducido de la Primera B.

El episodio ocurrió cuando apenas se habían disputado tres minutos del partido en el estadio Alfredo Ramos. Lo que parecía una salida sencilla del guardameta local terminó en un error que le permitió al conjunto de Sarandí abrir el marcador.

La acción rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y fue calificada como uno de los grandes bloopers de la temporada.

Cómo fue el insólito gol en contra

La jugada comenzó con Bacher controlando la pelota con normalidad dentro de su área. Sin presión inmediata de los rivales, el arquero se preparó para realizar un saque con las manos y poner nuevamente el balón en juego.

Sin embargo, al ejecutar el movimiento, cometió un error inesperado: en lugar de enviar la pelota hacia uno de sus compañeros, terminó introduciéndola directamente en su propio arco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación sorprendió a los futbolistas de ambos equipos y a los hinchas presentes en el estadio. Incluso los jugadores de Arsenal tardaron algunos segundos en reaccionar ante una acción que les otorgaba la ventaja en el marcador.

El gol llegó en un momento especialmente delicado para Comunicaciones, que disputaba un encuentro del Reducido de la Primera B, instancia decisiva en la lucha por el ascenso.