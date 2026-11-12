Bullrich busca juego propio y pone a prueba el liderazgo de Milei

Por Sergio Suppo

Javier Milei tiene que decidir qué hacer con Patricia Bullrich justo cuando la necesita para sacar adelante una de sus prioridades electorales. La senadora conduce el bloque de La Libertad Avanza y tiene a su cargo la negociación para eliminar las PASO. Desde ese lugar, lleva meses marcando diferencias con el Gobierno y planteando que el oficialismo debería atender a los sectores más afectados por el freno de la actividad económica.

Durante la visita de León XIV, el Presidente mantuvo en reserva un malestar que sus colaboradores más cercanos ya habían dejado trascender. Con el Papa fuera del país, Milei dio señales más claras de que está dispuesto a ponerle un límite a esa disidencia. Puede intentar desplazar a Bullrich de la jefatura del bloque o llevar la disputa al plano partidario. Cualquiera de esos movimientos tendría un costo en el Senado, donde la senadora debe conseguir los votos para una reforma que le interesa especialmente al Gobierno.

Bullrich se afilió a La Libertad Avanza durante la última campaña electoral, después de dejar el PRO. Su desempeño en la ciudad de Buenos Aires y su participación en la campaña le dieron peso para asumir la conducción del bloque. Ahora busca margen para construir un proyecto propio. Una candidatura presidencial, una postulación a la Jefatura de Gobierno porteña o el segundo lugar en una fórmula encabezada por Milei son escenarios que abre ese movimiento. Cada uno exige una relación distinta con el Presidente.

En el cálculo de Milei, la eliminación de las PASO obligaría al kirchnerismo a resolver entre sus dirigentes quién será su candidato, sin la posibilidad de dirimirlo en una votación abierta. El problema de fondo atraviesa a casi todos los partidos argentinos. Hace tiempo que los afiliados perdieron peso en la definición de las candidaturas.

En el peronismo predominaron los acuerdos entre dirigentes y la decisión de quien ejercía el liderazgo en cada momento. Cristina Kirchner tuvo durante años esa capacidad para ordenar las listas. Hoy, la discusión sobre el lugar de Axel Kicillof muestra hasta qué punto está en disputa la autoridad para elegir al próximo candidato.

En sectores políticos y empresarios hay quienes quieren que se mantenga el rumbo económico y buscan una alternativa por si Milei pierde fuerza en la carrera por la reelección. Les preocupa que una eventual segunda vuelta quede reducida a un mano a mano entre el Presidente y el kirchnerismo. De ahí viene parte del aliento que recibe Bullrich. El respaldo que hoy le ofrecen se pondría a prueba el día en que la senadora decidiera competir.

Una candidatura alternativa dentro de La Libertad Avanza sería difícil de sostener. Para un presidente que aspira a la reelección, aceptar un desafío desde sus propias filas sería una señal de debilidad. Bullrich, por su parte, tendría que defender la gestión de la que forma parte mientras explica por qué quiere disputarle el liderazgo. También podría buscar una candidatura por fuera del oficialismo e intentar reunir a sectores del antiguo Juntos por el Cambio bajo otro nombre. Por ahora, ese escenario pertenece al terreno de las hipótesis.

La definición puede demorarse hasta el verano. Mientras tanto, Milei necesita que Bullrich negocie en el Senado y debe decidir cuánto margen le concede para construir poder propio. La forma en que resuelva esa tensión dirá cómo piensa conducir La Libertad Avanza cuando la discusión por las candidaturas lo involucre directamente.