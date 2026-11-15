Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 28°, y la humedad se sitúa en un 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este-sureste (110°). La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 32°, con cielo cubierto. El martes 17 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 30°, con pronóstico de lluvias intensas. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo mayormente nublado.