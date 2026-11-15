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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

León XIV continúa su viaje por Perú con un enfoque en la dignidad humana y la reconciliación

El periodista vaticanista Javier Martínez-Brocal dijo en Cadena 3 que "el hilo conductor del viaje del Sumo Pontífice es el redescubrir la dignidad humana y reconciliar a la sociedad".

15/11/2026 | 11:02Redacción Cadena 3

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Javier Martínez-Brocal, periodista vaticanista.

FOTO: Javier Martínez-Brocal, periodista vaticanista.

Agustín González junto al periodista vaticanista español Javier Martínez-Brocal.

FOTO: Agustín González junto al periodista vaticanista español Javier Martínez-Brocal.

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  1.

    Audio. Periodista vaticanista, sobre el viaje de León XIV en Sudamérica: "Es un Papa despolarizador"

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El Papa León XIV continúa su visita a Perú, donde este domingo tiene programadas actividades en Cusco y Pucallpa. En Cusco, el Papa oficiará una misa y luego dará el ángelus en la Plaza de Armas.

En ese marco, en diálogo con Cadena 3, el periodista vaticanista español, Javier Martínez Brocal, habló sobre el viaje de León XIV y comentó que "desde que llegamos a Uruguay ha sido un viaje muy intenso pero muy interesante", y aseguró que él vuelve a Roma "con una nueva imagen del Papa".

Martínez Brocal destacó que la visita a Perú refleja la raíz de su mensaje. "Se ha visto cómo la raíz de todo lo que él dice está aquí en Chiclayo, en Lima, en Cusco. El hilo conductor del viaje es la dignidad humana y la reconciliación de la sociedad", explicó.

El vaticanista también analizó las particularidades del papado de León XIV, describiéndolo como un "Papa despolarizador". "Es impresionante. Lo consiguió en España, Francia y lo está logrando también en Argentina y Perú", dijo.

Sobre su paso por Argentina, Martínez Brocal mencionó que el Papa ha enseñado que es posible disentir sin insultar. "Su principal contribución fue mostrar que se pueden hacer las cosas de otro modo", aseguró. Y amplió: "Su principal contribución en Argentina fue el enseñar que es posible disentir sin insultar, porque dijo cosas muy fuertes al Gobierno y también a la Iglesia, a los obispos, sin necesidad de insultar a nadie".

El periodista también se refirió a la herencia ideológica entre los papados de Francisco y León XIV. "La Iglesia católica es siempre continuidad. No se entiende con la clave de la discontinuidad", concluyó.

Javier Martínez Brocal, reconocido vaticanista, ha acompañado a varios papas en sus viajes y su trabajo se puede seguir en el diario ABC de España y en sus libros.

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Entrevista de Agustín González.

Lectura rápida

¿Quién está de visita en Perú? El Papa León XIV está de visita en Perú.

¿Qué actividades tiene programadas el Papa? Oficiará una misa y dará el ángelus en la Plaza de Armas de Cusco.

¿Quién habló sobre el viaje del Papa? El periodista vaticanista español, Javier Martínez Brocal, comentó sobre el viaje.

¿Qué mensaje refleja la visita a Perú? La dignidad humana y la reconciliación de la sociedad.

¿Cuál es la principal contribución del Papa en Argentina? Enseñar que es posible disentir sin insultar.

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