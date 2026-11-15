El Rally Mundial y Córdoba.

Después de 9 años, Córdoba volverá a tener una fecha del Rally Mundial en 2028.

Para nuestra provincia y para los Cordobeses, el Rally Mundial es mucho más que una prueba deportiva, que un espectáculo que se vive a flor de piel, que un atractivo turístico a nivel internacional.

Se trata una costumbre entrañable, de una cita ineludible, de revivir momentos compartidos e inolvidables que nos llevan inexorablemente a nuestra niñez y a nuestra juventud.

Córdoba y el Rally Mundial es una historia de un amor que nació a primera vista en 1984 y que luego se convirtió en un amor eterno e incondicional.

Tiene que ver con los amigos, con la familia, con la aventura, con el desafío en noches de frío a puro truco y carcajadas para esperar ver pasar a los pilotos desde algún lugar estratégicamente elegido.

Es la voz Rony Vargas sonando como un parlante en medio de las montañas y el relato vibrante de Marcelo Camissa desde el avión, en las maratónicas e inolvidables transmisiones de la vieja LV3.

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El Rally Mundial es parte de la cultura de Córdoba, una mezcla de fernet, peperina, cuarteto y sierras.

Es la película Volver al Futuro desde el año 1984 hasta el 2019, proyectada en 39 capítulos .

Son los nombres convertidos en leyendas de pilotos como Jorge Raúl Recalde (el Condor de Traslasierra que logró la victoria en 1988), Ari Vatanen, Carlos Sainz y Sebastian Loeb ( 8 veces ganador de la prueba)

Son las imperdibles panorámicas de los distintos valles cordobeses unidos por la misma pasión entre vados de agua, caminos de cornisa, cambios de ritmos permanentes en las máquinas y el suelo mixto de piedra y tierra.

Es el tramo El Condor-Copina, unos de los Primes más conocidos del mundo, con su trepada en ascenso hacia las Altas Cumbres.

El Rally Mundial es para Córdoba todo eso y mucho más.

Es aquel amor a primera vista que nació en julio de 1984, que un día de 2019 se fue hacia otras geografías, pero que en 2028 regresará para quedarse, quizás para siempre, para corresponder a ese amor eterno e incondicional de los cordobeses.

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