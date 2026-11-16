Trueno regresa a los escenarios en abril de 2027 con su nuevo álbum "TURR4ZO"

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El artista de música urbana Trueno ha confirmado su regreso a los escenarios con un show programado para el 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena, en colaboración con Fenix Entertainment. Este evento marcará el inicio de una nueva etapa artística tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "TURR4ZO".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo una preventa exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja, que comenzará el lunes 16 de noviembre a las 10 hs. Esta opción permitirá a los compradores pagar en tres cuotas sin interés o acceder a un 15% de descuento utilizando tarjeta de débito.

Posteriormente, se abrirá la venta general a través de movistararena.com.ar, donde los asistentes podrán utilizar diversos medios de pago y disfrutar de los mismos beneficios que en la preventa.

La carrera de Trueno ha alcanzado un reconocimiento internacional gracias a múltiples éxitos como "MAMICHULA", que cuenta con más de 700 millones de reproducciones, así como "DANCE CRIP" y "REAL GANGSTA LOVE", que ingresó al Top 10 Global de Spotify. Con solo 24 años, sus álbumes "BIEN O MAL" y "EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE)" han superado cada uno los mil millones de reproducciones, mientras que "TRANKY FUNKY" y "FRESH" le han valido dos Latin Grammy consecutivos.

Recientemente, Trueno recibió nuevamente el Latin Grammy a la Mejor Interpretación Urbana por su colaboración con Milo J en la canción "Gil". En los últimos años, ha llevado su música a escenarios en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y varios países de Latinoamérica. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran el Fuji Rock Festival y SummerStage en Central Park, Nueva York, además de una gira por el Reino Unido como telonero de Gorillaz y su participación en el programa estadounidense "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

El lanzamiento de "TURR4ZO", que debutó en el puesto número cuatro del ranking Top Global Albums Debut de Spotify, simboliza el inicio de una nueva fase para el artista, con colaboraciones junto a figuras como Gorillaz, J Balvin, Young Miko y Cypress Hill.