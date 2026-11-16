Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran importantes diferencias que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. El dólar oficial, que es el tipo de cambio establecido por el gobierno, tiene un valor de $1.570 para la venta. Esta cifra refleja la realidad del mercado formal y es clave para quienes realizan operaciones legales e importaciones.

Sin embargo, el dólar blue, que es el tipo de cambio del mercado informal, se sitúa en $1.575 para la venta. Este valor suele ser más alto que el oficial, ya que el blue refleja la demanda real de dólares en momentos de restricciones cambiarias. La diferencia entre ambos tipos de cambio puede incentivar a muchos a optar por el mercado informal para realizar compras o ahorros.

Aparte del dólar blue y el oficial, existen otras modalidades como el dólar mayorista, que está a $1.543,50 para la venta, y el dólar tarjeta, que se eleva a $2.041, incluyendo impuestos. Este último afecta a los que realizan compras en el exterior o por internet.

Además, el dólar contado con liquidación (CCL), un mecanismo utilizado por empresas para fugar divisas al exterior mediante la compra de acciones en la bolsa argentina, se encuentra en $1.671,90. Este tipo de cambio es importante para aquellos que buscan enviar dinero fuera del país de manera legal y formal.

Otro indicador relevante en este contexto es el dólar cripto, cuyo valor se ubica en $1.682,88. Este tipo de cambio resulta de la compra de criptomonedas como medio de ahorro, lo que se ha vuelto popular en los últimos años.

Estas cotizaciones son influidas por diversos factores, incluyendo la incertidumbre económica, las políticas gubernamentales, y la oferta y demanda de divisas. La inestabilidad política y económica en Argentina también contribuye a las continuas fluctuaciones de la moneda estadounidense.

Es evidente que cada tipo de cambio tiene su propia lógica y público, y los ciudadanos deben estar informados sobre estas diferencias para tomar decisiones financieras adecuadas. La variabilidad en las cotizaciones sugiere la importancia de estar atentos a cambios que puedan impactar en el costo de bienes y servicios cotidianamente.