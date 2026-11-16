Tirante subió cuatro puestos en el ranking y se metió en el "top 3" argentino

Thiago Tirante atraviesa un gran presente en el circuito profesional, en el que viene de protagonizar su primera final de ATP en Estocolmo, Suecia, donde no pudo ante el experimentado estadounidense Taylor Fritz, noveno del mundo, quien lo superó ajustadamente en tres sets, por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-3).

Tras esa actuación, el tenista nacido en La Plata, el 10 de abril de 2001, escaló cuatro puestos en el ranking mundial, del 51° al 47° lugar, y desplazó a Mariano Navone como el tercer jugador de Argentina, por detrás de Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (29°), quienes no tuvieron cambios esta semana en el escalafón de la ATP.

Navone, por el contrario, cayó un puesto y quedó 49°, del mismo modo que Sebastián Báez, quien retrocedió un lugar al 53° lugar. Juan Manuel Cerúndolo, por su parte, no sufrió cambios y se mantuvo en el puesto 54°, igual que Camilo Ugo Carabelli (65°) y Facundo Díaz Acosta (66°).

Por último, Román Andrés Burruchaga bajó un peldaño (80°) y Marco Trungelliti se mantuvo sin modificaciones en el puesto 88°, entre los argentinos clasificados dentro del “top 100”.

Los primeros diez del ranking mundial

1°. Alexander Zverev (Alemania), 9.320 puntos.

2°. Jannik Sinner (Italia), 7.950.

3°. Carlos Alcaraz (España), 6.100.

4°. Ben Shelton (Estados Unidos), 5.170.

5°. Daniil Medvedev (Rusia), 3.820.

6°. Flavio Cobolli (Italia), 3.680.

7°. Arthur Fils (Francia), 3.625.

8°. Frances Tiafoe (Estados Unidos), 3.390.

9°. Taylor Fritz (Estados Unidos), 3.300.

10°. Rafael Jodar (España), 3.234.

Los “top 100” argentinos

20°. Francisco Cerúndolo, 2.220 puntos.

29°. Tomás Etcheverry, 1.640.

47°. Thiago Tirante, 1.197.

49°. Mariano Navone, 1.095.

53°. Sebastián Báez, 1.040.

54°. Juan Manuel Cerúndolo, 1.015.

65°. Camilo Ugo Carabelli, 845.

66°. Facundo Díaz Acosta, 836.

80°. Román Burruchaga, 735.

88°. Marco Trungelliti, 670.