León XIV cerró su gira por Sudamérica ante una multitud en Lima: "Perú también es mi pueblo"

FOTO: León XIV cerró su gira por Sudamérica ante una multitud en Lima.

El papa León XIV concluyó este lunes su histórica gira por Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima, Perú, donde alrededor de un millón de personas se congregaron para despedirlo. En una ceremonia cargada de emoción, el Pontífice reafirmó su vínculo con el país en el que vivió durante casi dos décadas y pronunció una de las frases más significativas de su visita: “El pueblo peruano también es mi pueblo”.

La celebración se desarrolló en la Base Aérea Las Palmas, ubicada a unos 20 kilómetros del centro de la capital peruana, y marcó el cierre de 11 días de actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad en Uruguay, Argentina y Perú.

El momento más emotivo de la ceremonia llegó durante la homilía, cuando Robert Prevost expresó su profundo cariño por el pueblo peruano.

"Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!", manifestó el Pontífice ante la multitud.

El mensaje provocó una fuerte reacción entre los asistentes, que acompañaron sus palabras con aplausos y demostraciones de cariño.

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González señaló que el vínculo del Papa con Perú quedó de manifiesto en numerosas ocasiones durante su estadía.

"En este último país se lo notó enamorado, en repetidas ocasiones rompiendo protocolos para acercarse y demostrarle afecto a las personas que compartieron con él parte de su camino", destacó.

Durante su homilía, León XIV agradeció la hospitalidad recibida y alentó a los fieles a mantener viva su fe y el compromiso con los demás.

"Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", expresó el Pontífice, quien llamó a los creyentes a transmitir el mensaje del Evangelio y fortalecer los lazos comunitarios.

También recordó a Santo Toribio de Mogrovejo y destacó el ejemplo de los santos peruanos como testimonio de servicio y compromiso con la sociedad.

Tras finalizar la misa, la agenda del Papa contempla una ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

Su partida hacia Roma está prevista para las 15.45, hora argentina, mientras que su llegada al aeropuerto internacional de Fiumicino se espera para el martes 17 de noviembre a las 6.25 de Argentina.

La visita apostólica comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV recorrió Montevideo, Paysandú y Florida, antes de trasladarse a la Argentina.

En territorio argentino, el Papa encabezó una misa multitudinaria en Palermo, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y mantuvo encuentros con representantes del mundo del trabajo, la juventud y distintos sectores políticos y religiosos.

El martes 10 estuvo en Córdoba, donde celebró una misa en la Escuela de Aviación Militar y posteriormente se trasladó al centro de la ciudad. Al día siguiente, presidió una celebración religiosa en Luján, que marcó su despedida del país.

La última etapa del viaje se desarrolló en Perú, donde el Pontífice recorrió distintas ciudades, entre ellas Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, además de Cusco y Pucallpa.

Su regreso a Chiclayo fue uno de los acontecimientos más significativos de la gira, por el vínculo que mantiene con la comunidad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

Con la ceremonia de este lunes en Lima, León XIV puso fin a su primera visita apostólica a Sudamérica como máxima autoridad de la Iglesia católica, después de una gira marcada por convocatorias multitudinarias, mensajes de unidad y constantes referencias al legado del fallecido papa Francisco.

Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.