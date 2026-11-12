El Rally Mundial vuelve a Córdoba: mirá el programa especial de Cadena 3 Motor
Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo analizan al instante todos los detalles, repercusiones y claves tras el anuncio oficial del gobernador Martín Llaryora para 2028.
12/11/2026 | 12:24Redacción Cadena 3
FOTO: Especial de Cadena 3 Motor.
Con motivo de la confirmación oficial del regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028, el equipo de Cadena 3 Motor encabezó una transmisión especial en vivo con todo el análisis, las voces de los protagonistas y los detalles detrás del histórico anuncio realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora.
La cobertura contó con la conducción y el análisis especializado de Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo, quienes repasaron minuto a minuto las implicancias deportivas, organizativas y turísticas del retorno de la máxima categoría del derrape a las sierras cordobesas tras nueve años de ausencia.
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Es oficial. Vuelve el Rally Mundial a Córdoba
El gobernador Llaryora firmó el contrato con el promotor del WRC para recuperar la competencia tras nueve años de ausencia. Se correrá entre marzo y abril de 2028 y tendrá una prueba previa en 2027.
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Lectura rápida
¿Qué se confirmó recientemente? El regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028.
¿Quién anunció el regreso del WRC? El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento está programado para el año 2028.
¿Quiénes están a cargo de la cobertura del evento? La cobertura está a cargo de Cadena 3 Motor, con la conducción de Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo.
¿Cuál es la importancia del regreso del WRC? Es significativo por sus implicancias deportivas, organizativas y turísticas para las sierras cordobesas tras nueve años de ausencia.