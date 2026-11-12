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Rally Mundial Córdoba 2028 Notas

El Rally Mundial vuelve a Córdoba: mirá el programa especial de Cadena 3 Motor

Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo analizan al instante todos los detalles, repercusiones y claves tras el anuncio oficial del gobernador Martín Llaryora para 2028.

12/11/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Con motivo de la confirmación oficial del regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028, el equipo de Cadena 3 Motor encabezó una transmisión especial en vivo con todo el análisis, las voces de los protagonistas y los detalles detrás del histórico anuncio realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora.

La cobertura contó con la conducción y el análisis especializado de Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo, quienes repasaron minuto a minuto las implicancias deportivas, organizativas y turísticas del retorno de la máxima categoría del derrape a las sierras cordobesas tras nueve años de ausencia.

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Lectura rápida

¿Qué se confirmó recientemente? El regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028.

¿Quién anunció el regreso del WRC? El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento está programado para el año 2028.

¿Quiénes están a cargo de la cobertura del evento? La cobertura está a cargo de Cadena 3 Motor, con la conducción de Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo.

¿Cuál es la importancia del regreso del WRC? Es significativo por sus implicancias deportivas, organizativas y turísticas para las sierras cordobesas tras nueve años de ausencia.

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