El Rally Mundial vuelve a Córdoba: mirá el programa especial de Cadena 3 Motor

Con motivo de la confirmación oficial del regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia en 2028, el equipo de Cadena 3 Motor encabezó una transmisión especial en vivo con todo el análisis, las voces de los protagonistas y los detalles detrás del histórico anuncio realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora.

La cobertura contó con la conducción y el análisis especializado de Marcelo Ingaramo, Mateo Ferrer y Fernando Barrionuevo, quienes repasaron minuto a minuto las implicancias deportivas, organizativas y turísticas del retorno de la máxima categoría del derrape a las sierras cordobesas tras nueve años de ausencia.

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Deportes Es oficial. Vuelve el Rally Mundial a Córdoba El gobernador Llaryora firmó el contrato con el promotor del WRC para recuperar la competencia tras nueve años de ausencia. Se correrá entre marzo y abril de 2028 y tendrá una prueba previa en 2027. Perspectiva Córdoba

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