Nuevo aumento para los bancarios: a cuánto se fue el sueldo básico

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció este lunes un nuevo aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre, mediante el cual el sueldo inicial de los trabajadores del sector alcanzará los $2.683.718,55 al incluir la participación en las ganancias.

Con esta actualización acordada junto a las cámaras empresariales de la actividad, las remuneraciones bancarias acumulan una suba del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como base de cálculo los haberes percibidos en diciembre del año pasado.

Cómo quedan las escalas salariales y el bono

A través de un comunicado oficial firmado por el Secretariado General Nacional, el sindicato detalló la composición del haber mínimo y los adicionales contemplados en el acuerdo paritario:

Salario básico inicial: Se fijó en $2.608.320,16.

Participación en Ganancias (ROE): Suma un adicional de $75.398,39, totalizando los $2.683.718,55 de ingreso inicial.

Alcance del incremento: La suba del 2,2% se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales —tanto remunerativas como no remunerativas—, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Bono por el Día del Bancario: Quedó establecido en un monto inicial de $2.325.227,20, cifra que continuará actualizándose de manera mensual hasta su efectiva liquidación prevista para noviembre de 2027.

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Continuidad del mecanismo de actualización

Desde la conducción gremial ratificaron que durante noviembre y diciembre seguirá operando el mismo esquema de actualización salarial pactado en paritarias, con el objetivo de evitar el deterioro de los ingresos frente a la evolución de los precios.

"Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", destacaron desde la entidad sindical al cierre del comunicado.