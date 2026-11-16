Nuevo aumento para los bancarios: a cuánto se fue el sueldo básico
La Asociación Bancaria confirmó una suba del 2,2% correspondiente a octubre. El incremento acumulado en los primeros diez meses del año trepó al 26,3% y sigue vigente la cláusula de ajuste.
16/11/2026 | 13:51Redacción Cadena 3
FOTO: Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria
La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció este lunes un nuevo aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre, mediante el cual el sueldo inicial de los trabajadores del sector alcanzará los $2.683.718,55 al incluir la participación en las ganancias.
Con esta actualización acordada junto a las cámaras empresariales de la actividad, las remuneraciones bancarias acumulan una suba del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como base de cálculo los haberes percibidos en diciembre del año pasado.
Cómo quedan las escalas salariales y el bono
A través de un comunicado oficial firmado por el Secretariado General Nacional, el sindicato detalló la composición del haber mínimo y los adicionales contemplados en el acuerdo paritario:
Salario básico inicial: Se fijó en $2.608.320,16.
Participación en Ganancias (ROE): Suma un adicional de $75.398,39, totalizando los $2.683.718,55 de ingreso inicial.
Alcance del incremento: La suba del 2,2% se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales —tanto remunerativas como no remunerativas—, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Bono por el Día del Bancario: Quedó establecido en un monto inicial de $2.325.227,20, cifra que continuará actualizándose de manera mensual hasta su efectiva liquidación prevista para noviembre de 2027.
/Inicio Código Embebido/
Tragedia en redes. Una tigresa mató a un joven de 19 años mientras grababan un video para TikTok
La víctima trabajaba en una finca privada de Pakistán y fue atacada cuando sacaron al felino de su jaula. Detuvieron al creador de contenido Nouman Hassan y al dueño del predio por encubrimiento.
/Fin Código Embebido/
Continuidad del mecanismo de actualización
Desde la conducción gremial ratificaron que durante noviembre y diciembre seguirá operando el mismo esquema de actualización salarial pactado en paritarias, con el objetivo de evitar el deterioro de los ingresos frente a la evolución de los precios.
"Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", destacaron desde la entidad sindical al cierre del comunicado.
Lectura rápida
¿Qué anunció la Asociación Bancaria? Un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre.
¿Quién es el líder del gremio? Sergio Palazzo es el conductor de la Asociación Bancaria.
¿Cuándo se aplicará el nuevo aumento? El aumento se aplicará desde octubre de 2026.
¿Cuál es el monto del bono por el Día del Bancario? El bono se fijó en $2.325.227,20.
¿Cómo se actualizarán los salarios en noviembre y diciembre? Se mantendrá el mismo esquema de actualización salarial pactado en paritarias.