Así quedó el Reducido de la Primera Nacional

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Tras la eliminación de Ferro, se confirmó el cuadro de cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

16/11/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

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La novedad es la incorporación de Tristán Suárez, que ingresa como perdedor de la final ante Godoy Cruz. El equipo de Ezeiza será el mejor ubicado de los ocho en la tabla general y, por lo tanto, tendrá ventaja deportiva y definirá como local todas las series hasta la final.

Cómo se juega:

1) - Se disputarán series de ida y vuelta.

2) - Los partidos de ida se jugarán en la cancha del equipo peor ubicado.

3) - Las revanchas serán en el estadio del mejor posicionado.

4) - En caso de empate en el resultado global, clasificará el equipo con mejor ubicación en la tabla general. No habrá penales.

5) - Tristán Suárez tendrá ventaja deportiva y localía en todas las instancias hasta la final.

Orden de los equipos en la tabla general: 

1. Tristán Suárez

2. Atlanta

3. Deportivo Morón

4. Deportivo Madryn

5. Gimnasia de Jujuy

6. Colón

7. Ciudad de Bolívar

8. Gimnasia y Tiro de Salta

Los partidos de ida (locales primero):

- Gimnasia y Tiro vs. Tristán Suárez.

- Ciudad de Bolívar vs. Atlanta.

- Colón vs. Deportivo Morón.

- Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn.

La ida está prevista para el fin de semana del 21 de noviembre y las revanchas para el 28, a la espera de la programación oficial. 

Lectura rápida

¿Qué equipo se incorpora a la competencia?
Tristán Suárez se incorpora como perdedor de la final ante Godoy Cruz.

¿Cuál es la ventaja de Tristán Suárez?
Tristán Suárez tendrá ventaja deportiva y definirá como local todas las series hasta la final.

¿Cómo se jugarán los partidos?
Se disputarán series de ida y vuelta, con partidos de ida en la cancha del equipo peor ubicado.

¿Cuándo se jugarán los partidos de ida?
La ida está prevista para el fin de semana del 21 de noviembre.

¿Qué pasa en caso de empate?
En caso de empate en el resultado global, clasificará el equipo con mejor ubicación en la tabla general, sin penales.

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