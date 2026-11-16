Trabajaba en una multinacional, pero quería emprender y su marca se volvió un éxito

Julieta Huergo y Fernanda Castro son las impulsoras de Clan, una marca de indumentaria deportiva que comenzó como un juego entre amigas. Desde su infancia, ambas emprendieron juntas, vendiendo diversas cosas, pero fue al llegar a Córdoba que decidieron revender trajes de baño durante cuatro años.

Con las ganas de tener su propio proyecto, Julieta dejó su trabajo en Coca-Cola y, junto a Fernanda, crearon su propia marca. "Siempre recibimos apoyo del ecosistema emprendedor de Córdoba", destacó Julieta a Cadena 3. La pandemia se convirtió en un momento clave para su crecimiento, impulsando la venta de ropa deportiva, especialmente a través de plataformas digitales.

"Al principio, mi familia no lo comprendía. Me dijeron que estaba loca por dejar un trabajo estable", confesó. Sin embargo, se rodeó de personas que la alentaron a seguir sus sueños.

Clan no solo se limita a la venta online, cuenta con un local en Nueva Córdoba y realiza ventas mayoristas a lo largo del país. El equipo de trabajo está compuesto por 15 personas que colaboran en diseño, producción y comunicación. "Buscamos adaptar nuestras prendas al día a día de las personas, no solo para hacer deporte", explicó.

El nombre de la marca refleja el concepto de comunidad, y Julieta enfatiza la importancia de generar conciencia sobre el bienestar físico y mental. "No solo se trata de hacer ejercicio, sino de adoptar un estilo de vida saludable", comentó.

La dueña de Clan cree en un futuro optimista para Argentina: "Confío en que vengan políticas económicas que ayuden a las pymes, porque somos quienes generamos trabajo e ingresos". En este sentido, anima a quienes deseen emprender a dar el primer paso y no arrepentirse de seguir sus pasiones.

Entrevista de La Argentina Posible.